بكين: كشفت الصين النقاب السبت، عن "فيدو" المعادلة لأداة الذكاء الاصطناعي الأميركية "سورا"، والقادرة على إنشاء مقاطع فيديو قريبة من الواقع بمجرد إدخال نص إليها.

وأداة "سورا" التي عُرضت في الولايات المتحدة خلال شباط (فبراير)، هي من ابتكار شركة "اوبن ايه آي"، مالكة برنامجي "تشات جي بي تي" و"دال - ايه" لابتكار الصور.

ويحظى أداء "فيدو" التي لا تزال حالياً في المرحلة التجريبية، بمتابعة كبيرة في الصين، لأن هذه الاداة تشكل ابتكارا مهما في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكانت شركة "تشنغتشو" التي أُسست في بكين خلال العام الفائت، أول جهة تعلن السبت عن الأداة الصينية المعادلة لـ"سورا".

وتتيح "فيدو" إنشاء مقاطع فيديو مشابهة للواقع مدتها 16 ثانية، استناداً إلى نص، بحسب الشركة.

وقالت "تشنغتشو": "منذ إصدار سورا، تُعدّ فيدو أول أداة مبتكرة لمقاطع الفيديو تتمتع باداء مماثل في العالم".

ولدعم أقوالها، نشرت الشركة مقطع فيديو لمشاهد قريبة من الواقع مُبتكرة بواسطة "فيدو"، وتظهر قارباً يواجه عاصفة داخل محترف رسام، وباندا يعزف على آلة غيتار، وحوض أسماك يغطي رأس امرأة وتسبح فيه سمكة ذهبية.

وبحسب موقع الشركة الالكتروني، يضم فريق عملها مهندسين من الشركات الرقمية الصينية الكبرى "بايت دانس" (مالكة تيك توك) و"تنسنت" و"بايدو" و"علي بابا".

و"فيدو" الذي يستهدف السوق الصينية، سيُتاح في المرحلة الاولى بنسخته التجريبية.