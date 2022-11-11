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إيلاف: بقي القليل على الحفل الموسيقي الرائع لأوبرا دريسدن بول" في دبي أوبرا، والذي يقدّم باقة من ألمع النّجوم وأبرز الفنّانين العالمييّن، لمشاركة تجربة ثقافيّة مذهلة تحتفي بالتّنوع الثّقافين وذلك يوم 15 نوفمبر 2022.



يشهد الحدث مجموعة من العروض الموسيقيّة الكلاسيكيّة التي يقدّمها كل من بلاسيدو دومينغو (تينور الإسباني)، ومارينا ريبيكا (سوبرانو)، وأوركسترا السّلام الأوروبيّة لموسيقى الحجرة في دريسدن، وأنطون لوبشينكو (قائد الأوركسترا)، وإيغور بوتمان (ساكسفون)، ورومان ليولكين (باس) وغيرهم من الأسماء العالميّة اللّامعة.

ويحضر كل من من رز خان، وأوكسانا فيدوروفا لتقديم الحفل.



أدخل مغني التينور الإسبانيّ والموسيقيّ الشّهير بلاسيدو دومينغو والمعروف بأنّه "ملك الأوبرا"، الفرحة إلى قلوب الجماهير في الحفل الرّائع الّذي قدّمه خلال الافتتاح الكبير لدبي أوبرا عام 2016، ويعود مجدداً اليوم بعد مضي خمس سنوات، لحضور حدث هامّ هو الأوّل من نوعه: "أوبرا دريسدن بول" في دبي.



يعد حفل أوبرا دريسدن بول تجربةً فريدةً تجمع العروض الفنيّة العالميّة في عرضٍ افتتاحيّ مذهلٍ، حيث تقدّم فرقة "مبتدئي دريسدن" عروضاً موسيقيّة كلاسيكيّة ضمن فقرات البرنامج الّذي يقام في 15 نوفمبر 2022.



وستستقطب فرقة "مبتدئي دريسدن" جمهوراً واسعاً في دبي أوبرا كما سبق لها وأمتعت الجماهير في عروضها خلال جولاتها في أوروبا. سيحتل السّادة الّذين يرتدون العباءات الرائعة، والسّادة الّذين يرتدون البدلات الرّسمية الأنيقة خشبة المسرح لتأدية فقرات الرّقص المميّزة والّتي تجسّد عبق الثّقافة والحضارة الأوروبيّة، ومن المقرر أن تؤدي فرقة الرّقص من ثلاث إلى أربع فقرات رئيسيّة.



أوبرنبول دريسدن وإم بريميير تقدّمان حفل أوبرا دريسدن بول وذلك لأوّل مرّة في الإمارات العربيّة المتحدة، وهي أكبر فعاليّة ترفيهيّة كلاسيكيّة في الدّول المتحدّثة باللّغة الألمانيّة، وقد أقيم الحفل أوّل مرّة في مدينة درسدن الألمانيّة عام 2006، وشهد تطوّراً مع الوقت ليصبح واحداً من أهمّ العروض الموسيقيّة الأوروبيّة على الإطلاق.



تتابع فرقة أوبرا دريسدن رحلتها بعدما أقامت حفلاً في قصر كاترين الجميل في سان بطرسبرج، لتصل إلى محطّتها القادمة في دولة الإمارات.



في 15 نوفمبر، يبدأ حفل افتتاح السّجادة الحمراء في السّاعة 6 مساءً، قبل استقبال كبار الشّخصيات إلى الدّاخل لتناول العشاء، والاستمتاع بالعروض الموسيقيّة الكلاسيكيّة التي يقدّمها أفضل الموسيقيّين في العالم، ومشاهدة فقرات الرّقص الأنيقة على الطرازات الأوروبيّة التّقليديّة.



تضم قائمة كبار ضيوف حفل أوبرا دريسدن، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التّغير المناخيّ والبيئة في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، وحكمت الكيتوب، سيّدة الأعمال الّدوليّة والسّباقة في الأعمال الخيريّة على المستوى العالميّ، والّتي عيّنت لتكون الممّثل الرّسميّ لاحتفالات الأمسية. وسيتولى بدوره المذيع والمؤلّف الرّائد ريز خان إدارة جلسات الحوار الّتي ستشهد استضافة أوكسانا فيدوروفا، ملكة جمال الكون الرّوسيّة السّابقة.



وبهذه المناسبة صرّح يواخيم فراي، رئيس فرقة "أوبرا دريسدن": "تتمثّل رسالتنا الرّئيسيّة في بناء جسر ثقافيّ دوليّ بين ألمانيا والعالم العربيّ ودولة الإمارات والعالم الأوروبيّ. تجمع الثّقافة بين النّاس معاً ودبي هي مركزٌ رائدٌ للثّقافات كافّة، لذلك يسعدنا تواجدنا في مدينة تعتزّ بدورها الرّائد في تجسيد الثّقافة، لتكون القلب النّابض للثقافة والفنون الأدائيّة التي تجمع العالم كله".



برنامج حفل دريسدن أوبرا

18:00 حفل الافتتاح على السّجادة الحمراء

18:30 استقبال كبار الشّخصيّات

20:00 برنامج العرض السّاهر

21:30 عرض الفنانين المرافقين لعرض دريسدن أوبرا

21.45 الرّقصة الافتتاحيّة للحفل الموسيقيّ

22:00 حفل عشاء

23:00 موسيقى راقصة وترفيه

01:30 ختام الفعاليّة



