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إيلاف: تلقت المغنية الأميركية دوللي بارتون جائزة جيف بيزوس للشجاعة والكياسة.

حيث نشرت صديقة بيزوس، لورين سانشيز ، تدوينة عبر حسابها على الإنستغرام قالت فيها: "أنا وجيف فخورون جدًا ونعلن بأن لدينا فائزة جديدة بجائزة بيزوس للشجاعة والكياسة - وهي امرأة تعطي من كل قلبها وتقودها مشاعر الحب والرحمة في كل جانب من جوانب عملها"، إلى جانب مقطع فيديو لخطابهما يوم الجمعة قبل إعطاء المنحة لأسطورة موسيقى الريف. "لا يمكننا الانتظار لرؤية كل الخير الذي ستفعله بهذه الجائزة البالغة 100 مليون دولار ،DollyParton."

وتشتهر بارتون أيضًا بأعمالها الخيرية. فخلال جائحة COVID-19 ، تبرعت بمليون دولار لجهود أبحاث اللقاحات في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت. تم استخدامه جزئيًا لتمويل لقاح COVID-19 الخاص بشركة موديرنا.

من بين جهودها الخيرية في ولاية تينيسي مسقط رأسها ، أنشأت بارتون أيضًا منحة دوللي بارتون الدراسية ، والتي توفر 15000 دولارًا للمستفيدين من أجل التعليم الجامعي.

في العام الماضي ، منح بيزوس 100 مليون دولار لكلٍّ من المساهم في سي إن إن فان جونز والطاهي خوسيه أندريس.

قال بيزوس ، المؤسس والرئيس السابق لموقع Amazon.com ، في مؤتمر صحفي في ذلك الوقت ، إن المنحة ليست مشروطة. يمكنهم التبرع بكل شيء لمؤسستهم الخيرية أو يمكنهم تقاسم الثروة. الأمر متروك لهم".