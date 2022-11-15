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إيلاف: في العرض العربي الأول للفيلم الروائي "For My Country" للمخرج رشيد حامي ضمن النسخة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ببرنامج البانوراما الدولية، أقيمت ندوة مع الجمهور في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بحضور المخرج وأبطال الفيلم كريم لكلو وسمير قواسمي عضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية، وتفاعل فيها الحضور بشكل مميز مع صنّاع العمل.



وأعرب حامي ولكلو عن سعادتهما بالمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مضيفين أنها المرة الأولى التي يتواجدان بها في المهرجان، ويتشرفان بمشاركة الفيلم في المهرجان العريق.

عرض واحد أخير يتبقى للفيلم في المهرجان، حيث سيُعرض يوم الثلاثاء 15 نوفمبر في قاعة إيوارت بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأميركية الساعة 3 عصراً.

وكانت وسائل الإعلام العالمية قد رحبت بالفيلم خلال عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي، وأشاد موقع سكرين دايلي بلمسة رشيد حامي "قوة المخرج تكمن في قدرته على تصوير الحياة الأسرية، إذ أن طريقته في إدراج عقيدة وإيمان العائلة ترسخ واقعية الفيلم أكثر"، بينما ألقى موقع "MIME News" الضوء على نقطة قوة أخرى: "تكمن عبقرية الفيلم في سرد حكايته بطريقة تسمح للمشاهد باستنباط وملء فراغات لحظات السكوت بنفسه".

يدور "For My Country" حول عيسى، وهو ضابط شاب من أصول جزائرية، يفقد حياته بشكل مأساوي خلال طقوس انضمام المستجدين لمدرسة سان سير العسكرية الفرنسية. وأثناء حزن عائلته، تشتعل الخلافات حول تدابير جنازة عيسى وسط رفض الجيش تحمل المسؤولية. يحاول إسماعيل، أخوه الأكبر المتمرد بطبعه، الحفاظ على وحدة العائلة أثناء محاربتهم لنيل العدالة لعيسى.

"For My Country" من إخراج وسيناريو رشيد حامي، وشاركه في كتابة السيناريو المؤلف والفيلسوف الشهير أوليفييه بوريول، ويشارك في البطولة هيوجو بيكر، كريم لكلو، أليسيا هافا، لبنى أزابال، شين بومدين، سمير قواسمي، وسليمان دازي، وتصوير جيروم ألميرا، وإنتاج Mizar Films، وتتولى توزيع الفيلم في العالم العربي شركة MAD Solutions.

رشيد حامي مخرج وكاتب وممثل فرنسي وُلد وعاش بفرنسا بعد فرار عائلته من الحرب الأهلية الجزائرية. بدأ مسيرته كممثل في 2003 بفيلم L'esquive مع المخرج عبد اللطيف كشيش، أخرج وكتب 3 أفلام طويلة شاركت وفازت بالعديد من الجوائز.

بعد فيلمه القصير Point d'effet sans cause في 2005، أخرج فيلم متوسط الطول في 2007 بعنوان Choisir d'aimer، وأخرج فيلمه الروائي الطويل الأول La Melodie عام 2016. وترشح فيلمه For My Country لجائزة أفضل فيلم في قسم آفاق ضمن مهرجان فينيسيا السينمائي.

