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إيلاف: أطلقت الشركات المنتجة للفیلم الكومیدي "المطارید" الإعلان الرسمي للعمل المنتظر طرحه یوم 25 ینایر الحالي في دور العرض السینمائیة.

وفي الإعلان الرسمي للفیلم نجد أنفسنا أمام فریق مثیر للفضول والشك في ذات الوقت حول ما إذا كان مؤھلاً لتحقیق أیة بطولات أم لا، حیث نرى لاعبین قد لا تتمثل الكیمیاء التي تجمع بینھم سوى في كونھم جمیعا غریبي الأطوار، فإلى أي مصیر سیقودون فریقھم؟ ھذا ما ستكشف عنه أحداث الفیلم الذي تنتجه شركات جي كرییشنز، سینرجي، ماجیك بینز، أفلام مصر العالمیة، نیو سینشري، فیلم سكویر وأوسكار، وهو من تألیف صلاح الجھیني وعزت أمین، منتج منفذ محمد نّصار، وإخراج یاسرسامي.

تدور أحداث المطارید في إطار كومیدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي یعود من أمریكا بعد وفاة والده لیبیع أملاكه في الأریاف، بما فیھا نادي كرة القدم. ویشارك في بطولة الفیلم أیضاً إیاد نصار، تاراعماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود اللیثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود اللیثي، دنیا سامي، مصطفى غریب، ومحمد مولى.