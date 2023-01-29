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إيلاف من العلا: أعلنت "فيلم العلا" التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العُلا عن التعاون مع معهد "كريتيف ميديا سكيلز" الرائد في مجال تدريب وتطوير المواهب السينمائية، لاستضافة مخيّم إبداعي يستمر على مدى 10 أيام، ويشرف عليه نخبة من محترفي وخبراء صناعة السينما، وذلك بهدف تدريب الجيل الجديد من المواهب السينمائية السعودية، وتزويدها بالخبرات المعرفية والعملية اللازمة للمساهمة بتطوير صناعة السينما في المملكة.

ويقدّم المخيّم التدريبي في نسخته الأولى، والذي ينطلق في 26 فبراير القادم، مجموعة من الدروس الفنية والتدريب العملي، تشمل سلسلة من الدورات ورش العمل التي تقام في قلب منطقة العُلا، والتي تضم أول موقع يتم تصنيفه إرثاً عالمياً وفق اليونيسكو، وتم تصميم البرنامج لإعداد وتدريب 25 موهبة سعودية من العُلا في مجالات الإنتاج، دعم الإخراج، الإدارة الفنية، المواقع، الأزياء، المكياج والشعر، وغيرها.

ويعد المخيّم التدريبي ضمن سلسلة من مبادرات فيلم العلا الرامية إلى بناء الموارد البشرية والفنية، وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية، بهدف تعزيز نمو عجلة الإنتاج في العُلا، عن طريق تلبية الحاجة إلى أصحاب المهارات والخبرات العالية، بما يضمن تسريع ازدهار قطاع الإنتاج السينمائي في المملكة.

ويتيح هذا المخيّم للمواهب السعودية فرصة تطوير مهاراتها واكتساب المهارات الجديدة التي تؤهلها للانطلاق في عالم السينما، وذلك بالاعتماد على الخبرات الاحترافية التي يشتهر بها معهد ”كريتيف ميديا سكيلز“ والذي انطلق من ”استوديوهات باينوود“ العالمية في الممكلة المتحدة.

وقام المعهد بتدريب وتأهيل آلاف العاملين في صناعة السينما ممن شاركوا في إنتاجات سينمائية شهيرة ضمن سلسلة ”حرب النجوم“ و ”جايمس بوند“ و ”هاري بوتر“، إضافة إلى ”صراع العروش“، ”سندريلا“، ”الجميلة والوحش“، ”عالم الديناصورات“، ”ماركو بولو“، ”آوتلاندر“، ”جاسون بورن“، ”بان“، ”وندر وومان“، ”ريدي بلاير وان“، ”الملك آرثر“، ”أفنجرز“، ”حماة المجرّة“، وغيرها الكثير.

وتسعى العلا إلى تعزيز التحول نحو وجهة سينمائية جديدة بعد أن فتحت أبوابها للإنتاجات المحلية والعالمية في 2020، حيث استضافت مؤخراً تصوير فيلم ”قندهار“ من إخراج ريك رومان وبطولة النجم جيرارد بتلر، وقد ضمّ فريق إنتاج الفيلم أكثر من 350 شخصاً، 10٪ منهم من الجنسية السعودية. وتوزع العاملون في مجالات الإنتاج، والمؤثرات البصرية، والعمليات الفنية، والمكياج والشعر، وإدارة المواقع، إضافة إلى المئات ممن شاركوا في صفوف الكومبارس.

وتعمل "فيلم العلا" حالياً على إنشاء أحد أحدث مجمّعات الاستوديوهات وأكثرها تطوّراً، ويمتدّ على مساحة 30 ألف متر مربّع، وستشمل المرحلة الأولى من المجمّع، والمقرّر إنجازها هذا العام، اثنين من استوديوهات التسجيل العازلة للصوت بمواصفات عالمية ومبانٍ مخصّصة للإنتاج وورش عمل ومبنى للمؤثرات البصرية باستخدام الألعاب النارية ومخزن للتموين ومبنى إداري، وسيكون المجمّع أيضاً على مقربة من مساحة 12 كيلومتراً مربعاً من مواقع التصوير الخارجية التي تُظهر جمال المناظر الطبيعية الخلابة في محافظة للعلا وتراثها العريق.

ومن شأن هذا المجمّع أن يضمن جاهزية محافظة العُلا والمملكة العربية السعودية، لاستضافة المزيد من الإنتاجات المحلية والعالمية، إلى جانب ما تقدمه من حوافز وامتيازات، وتوفير خبرات محلية قادرة على المساهمة في العملية الإنتاجية خلف الكاميرا وفي العديد من المجالات، وقد افتتحت العُلا منتجعاً خاصاً بمحترفي صناعة السينما وأفراد طاقم العمل بطاقة استيعابية تصل إلى 300 وحده فندقية، يضم أيضاً مكاتب لدعم فرق الإنتاج على المدى القصير والطويل، ومناطق ومساحات ترفيهية.

وقد افتتحت العُلا منتجعاً خاصاً بمحترفي صناعة السينما وأفراد طاقم العمل بطاقة استيعابية تصل إلى 300 شخص، يضم أيضاً مكاتب لدعم فرق الإنتاج على المدى القصير والطويل، ومناطق ومساحات ترفيهية.

بهذه المناسبة أكّدت شارلين ديليون جونز، المديرة التنفيذية لـ "فيلم العلا"، على أهمية ما تشهده صناعة السنيما في المملكة من تطور وازدهار، مشيرة إلى أهمية تدريب الخبرات والمواهب المحلية لبناء صناعة سينمائية ناجحة في العُلا، وأضافت قائلة: "تتمتع المملكة بطاقات ومواهب إبداعية كبيرة، لذا يتعين علينا أن نبذل كل ما بوسعنا لتدريبها وتطويرها. يسعدنا أن نتعاون مع فريق (كريتيف ميديا سكيلز) الذي يتمتع بخبرة عالمية تؤهله لدعم وتطوير الجيل الجديد من المواهب المحلية، ليكون قادراً على المساهمة في صناعة السينما وفق أرقى المعايير، وبالتالي الاستعداد لاستضافة المزيد من الإنتاجات المحلية والدولية".

على الصعيد ذاته، قالت إيلي سميث الرئيسة التنفيذية لمجموعة كريتيف ميديا سكيلز "يسرّنا التعاون مع شارلين جونز وفريق عملها من خلال هذا المشروع المميز في "فيلم العُلا" لتدريب وتطوير المواهب، وتوفير البنية التحتية اللازمة لبناء صناعة سينمائية مزدهرة، ونتطلع على مدى سنوات عديدة بتوفير أرقى مستويات التدريب تحت إشراف نخبة من المحترفين والخبراء، ونتطلع لتقديم خبراتنا في هذا المجال والمساهمة في بناء وتطوير صناعة السينما في العُلا".