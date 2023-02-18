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إيلاف: أطلق الفنان جورج وسوف أغنية بعنوان "نص عمري" في ذكرى مرور أربعين يوماً على وفاة نجله وديع، عبر قناته الرسمية على اليوتيوب و القنوات التلفزيونية، تحت إدارة المخرج طوني القهوجي.

الأغنية من كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمد يحيى، وتجمع في فكرتها المصوّرة، لقطات من مختلف مراحل حياة وديع وسوف، إلى جانب عائلته، حيث تتجلّى واضحة ملامح علاقته الوطيدة بوالده ومرافقته له في مختلف محطات حياته، وقد تم تصوير لقطات خاصة بـ"أبو وديع" خلال تسجيل الأغنية في استوديو مرواس في الرياض.

وتولت And Beyond أعمال الغرافيكس والمونتاج والمؤثرات البصرية الخاصة بالعمل تحت إدارة القهوجي، والتي تمّت داخل استوديوهاتها في بيروت على مدى أسبوع كامل من العمل المتواصل للخروج بأبهى صورة ونتيجة تليق بتخليد ذكرى أبو وديع لنجله وديع.







