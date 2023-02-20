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إيلاف من برلين: حضور مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ73، على موعد مع 5 أفلام عربية تعرض خلال فعالياته التي بدأت يوم 16 فبراير وتستمر حتى 26 فبراير الجاري، وكانت البداية اليوم مع فيلم "المرهقون"، والذي حضر الصحفيون العرض الخاص به مساء السبت، في مجمع كوبيكس قاعة 2.

أزمات اليمن حاضرة بـ المرهقون

يشارك فيلم "المرهقون" للمخرج عمرو جمال، في قسم البانوراما مع الفيلم الوثائقي "تحت سماء دمشق" من إخراج هبة خالد وطلال ديركي وعلي وجيه.

والفيلم مأخوذ من أحداث حقيقية في مدينة عدن باليمن عام 2019، حيث يقدم قصة معاناة زوجين وأولادهما الثلاثة، بعد خسارة الوالدين عملهما بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

الوضع يسوء في الأسرة بعد حمل الأم في طفلها الرابع، مما يدفعها ووزوجها لاتخاذ قرار الإجهاض، الأمر غير المقبول مجتمعيًا في اليمن، مما يجعلهما يقعان في مواقف صعبة لتحقيق ذلك.

منتج العمل: سعداء بمشاركتنا في مهرجان برلين

من جانبه أعرب محسن الخليفي منتج العمل، عن سعادته بعرض الفيلم في مهرجان برلين السينمائي قائلًا في تصريحات صحفية: يسعدنا أن نعلن عن العرض العالمي الأول لفيلم "المرهقون" - للمخرج عمرو جمال) في مهرجان برلين السينمائي الدولي يوم الاثنين الموافق ٢٠ فبراير وتستمر العروض خلال فترة المهرجان.

أضاف: "تواجدنا في واحد من أكبر المهرجانات السينمائية العالمية يعد الخطوة الأكبر لنا حتى اليوم، ويعد أيضا التواجد الأول ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجان برلين لفيلم من اليمن".

أردف: "كفريق عمل الفيلم وصناعه نحن فخورون جدا بهذا الانجاز الذي لم يتحقق إلا بعد سنين من العمل ودعم ومساندة من زملائنا الفنانين وكل الداعمين والشركاء الذين لولاهم لما تحقق هذا الحلم".

من برلين إلى المنصات الرقمية

وأكد "الخليفي" في تصريحات صحفية، أن الفيلم سيتاح قريبًا بعد عرضه في المهرجان، في عدد من المنصات الرقمية، بجانب صالات العرض الجماهيرية.

مواعيد عرض "المرهقون" في المهرجان

ويعرض الفيلم لأول مرة يوم الاثنين 20 فبراير الساعة 4 مساءً، في قاعة كينو انترناشونال، ويحضر العرض عدد من صناعه، وطاقم التمثيل، وكذلك أيام الثلاثاء 21 فبراير، 10 مساءً في مجمع كوبيكس قاعة 7 الأربعاء 22 فبراير، 4 مساءً في مجمع كوبيكس قاعة 5 الخميس 23 فبراير، 6:30 مساءً في مجمع كوبيكس قاعة 9 الأحد 26 فبراير، 4 مساءً في مجمع كوبيكس قاعة 5.

فريق العمل

والفيلم من إخراج وإنتاج عمرو جمال وشارك في كتابة السيناريو مع مازن رفعت ويشارك في إنتاج الفيلم محسن الخليفي ومحمد العمدة، بالإضافة لأمجد أبو العلاء، وبطولة خالد حمدان وعبير محمد وسماح العمراني وأوسام عبد الرحمن.

الفيلم إنتاج مشترك بين اليمن والسودان والسعودية، وأثار الانتباه عالميا لأول مرة في الدورة السابقة من مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، حيث حصل على منحة تطوير ما بعد الإنتاج لمشروع قيد العمل من قسم Eastern Promises.