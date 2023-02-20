يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
إضغط هنا للإشتراك
اجتمع نجوم هوليوود لحضور حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون (بافتا) لعام 2023، الذي انطلق يوم الأحد في قاعة المهرجانات الملكية في لندن.
إليكم مجموعة مختارة من الصور من على السجادة الحمراء، حيث التقط النجوم الصور قبيل بدء الحفل.
تم ترشيح النجمة دانييل ديدويلر عن دورها في فيلم "Till" والممثل البريطاني بيل نيغي، الذي يلعب دور البطولة في Living.
تم ترشيح "ميشيل يوه" لدورها الرائد في فيلم "كل شيء في كل مكان دفعة واحدة" Everything Everywhere All At One.
الممثل البريطاني إيدي ريدماين، الذي يلعب دور البطولة في فيلم "الممرضة الصالحة" The Good Nurse أمام جيسيكا شاستين.
كان النجمان كولين فاريل وبريندان غليسون بطلا فيلم " حوريات إنشرين" Banshees of Inisherin من بين عدة نجوم، يرتدون شرائط زرقاء للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تضامناً مع اللاجئين.
عادت الممثلة أريانا ديبوز، الفائزة بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في العام الماضي، لأداء فقرة غنائية وتقديم إحدى الجوائز هذا العام.
بول ميسكال نجم فيلم "بعد الشمس" Aftersun، الذي رشح لأفضل ممثل رئيسي.
تم ترشيح كيت بلانشيت عن فيلم "تار"Tár وأوستن بتلر عن فيلم "إلفيس" Elvis لجائزة أفضل ممثلة وممثل رائد.
ناعومي آكي، المرشحة لجائزة النجم الصاعد، جسدت شخصية "ويتني هيوستن" في فيلم السيرة الذاتية "أريد أن أرقص مع شخص ما".
تم ترشيح النجمة "آنا دي أرماس" عن فيلم "الشقراء"، والممثلة إيما طومسون عن فيلم "حظا سعيدا لك ليو غراندي" لجائزة أفضل ممثلة رائدة.
الممثل "كى هوي كوان" هو المرشح الأوفر حظا للفوز بجائزة الأوسكار الشهر المقبل، عن أدائه في فيلم "كل شيء في كل مكان دفعة واحدة".
يقدم الممثل "ريتشارد إي غرانت" الحفل هذا العام.
أمير وأميرة ويلز من الحاضرين هذا العام. الأمير ويليام هو رئيس بافتا منذ عام 2010.
التعليقات