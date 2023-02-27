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إيلاف: تخلت الفنانة المعتزلة حلا شيحة مرة أخرى عن حجابها، بعدما نشرت صوراً عبر حسابها على الإنستغرام لإحتفالها بعيد ميلادها بصور تظهر فيها سافرة لتتصدر المواضيع الاكثر تداولاً وتعيد الجدل حولها من جديد.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل حذفت جميع صورها مع زوجها الداعية معز مسعود مما يوحي بإنفصالهما، لكنها لم ترد على هذا الجدل المثار سوى بحذف صورها كلها ومنشوراتها عبر "إنستغرام"، ثم خرجت بعد ساعات لتقول: "أنا مثل كل امرأة، لا أفضل الحديث في الوقت الحالي.. كل امرأة عليها التأكد أنها ليست الوحيدة في الشعور الذي تعيشه، وكل نضالاتنا واحدة"."

هذه التصرفات دفعت الجمهور للتكهن برغبتها في التمهيد للعودة للفن مرة أخرى، وذلك بعد اعتزالها وتلميحها لوجود حرمانية فيه من قبل.

وكانت حلا تراجعت من قبل عن قرار اعتزالها التمثيل وخلعها النقاب ثم الحجاب بعد طلاقها من زوجها الكندي المسلم والد ابنائها، في العام 2019، وأعلنت عودتها للفن، وتعاقدت على بطولة مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، الذي عرض في شهر رمضان من العام نفسه، كما شاركت تامر حسني، بطولة فيلم "مش أنا". لتعود وتعتزل وترتدي الحجاب بعد زواجها من معز مسعود.