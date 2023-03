قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

إيلاف: افتتحت المغنية الأميركية تايلور سويفت جولتها المرتقبة "Eras" بحفل موسيقي ملحمي في غلينديل، أريزونا، ليلة الجمعة.

بدأت المغنية البالغة من العمر 33 عامًا جولتها بعد غياب منذ عام 2018، حيث قدمت 44 أغنية من عشرة ألبومات على مدار ثلاث ساعات و 15 دقيقة.

وقالت سويفت أمام حشد من حوالي 80 ألف مشجع في ملعب ستيت فارم ستاديوم"لا أستطيع حتى أن أفكر في مدى اشتياقي لكم".

في ليلة افتتاح جولتها ، أوفت سويفت بوعدها بقائمة أغاني تضم أقسامًا لكل ألبوم من ألبوماتها ، بما في ذلك "تايلور سويفت" ، "Speak Now" ، "إيفرمور" ، "فولكلور"، "Lover" ، "Reputation"،" أحمر (إصدار تايلور) ،"Fearless" ،"1989" و "منتصف الليل."

انطلقت مواطنة بنسلفانيا في العرض بأداء "Miss Americana & The Heartbreak Prince" من ألبومها لعام 2019 "Lover".

قدمت بعضًا من أنجح أغانيها ، بما في ذلك"Shake It Off"، "Blank"، " Space"، "Midnight Rain"، " Tim McGraw"، " Karma"، " You Belong With Me"، " Cruel Summer"، " Willow"، " Look What You Made Me Do"، " Don't Blame Me"، " Fearless"، " Love Story"، " All Too Well (نسخة العشر دقائق)"، و" I Knew You Were Trouble".

تميزت الحفلة الموسيقية بشاشة منحنية عملاقة في الخلفية، وديكورات متعددة، وألعاب نارية ، و رافقها خلال الأداء 16 راقصًا، و غيرت ملابسها حوالي 13 مرة.

سويفت قامت بأداء العرض بأكمله دون أخذ استراحة. وقوبل الحفل الافتتاحي للفائزة بجائزة جرامي بتعليقات حماسية من النقاد. ذكرت بي بي سي أن الشكوى الوحيدة التي قدمها النقاد والمعجبين هي أنها قدمت أغنية واحدة فقط من ألبومها الثالث ، "تحدث الآن".

ارتدت سويفت ثوبًا ذهبيًا لامعًا وهي تغني أغنية "Enchanted" من إصدار 2010. وفقًا لـ BBC ، هناك تكهنات بالفعل بأن سويفت ستضيف المزيد من الأغاني إلى قسم "Speak Now".

ستختتم الجولة المؤلفة من 52 حفلة، في 9 أغسطس في إنجلوود ، كاليفورنيا.

وكانت قد باعت رقمًا قياسيًا قدره 2.4 مليون تذكرة في اليوم الأول من طرح التذاكر ، وهو أكبر مبيع لأي فنان في يوم واحد.