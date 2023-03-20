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إيلاف: يشارك كل من الممثلَين وصانعي الأفلام السعوديَين فاطمة البنوي وحكيم جمعة في بطولة الفيلم السعودي "أحلام العصر"، من إخراج فارس قدس، وإنتاج الأخوين قدس؛ فارس وصهيب قدس، الشهيران بفيلمهما الناجح "شمس المعارف"، وتأليف مشترك بين الأخوين قدس وعمر البحري.

الفيلم مازال في مرحلة الإنتاج، بعد أن حصل على دعم من صندوق التنمية الثقافي بالسعودية، ويشارك في بطولته صهيب قدس، نجم، فاطمة البنوي، حكيم جمعة واسماعيل الحسن.

فاطمة البنوي ممثلة وكاتبة وصانعة أفلام سعودية، أحدث الأعمال التي شاركت في بطولتها، فيلم "الهامور"، الذي عُرض مؤخراً في دور العرض السعودية والمصرية، من إخراج عبد الإله القرشي، وكتابة هاني كعدور وعمر باهبري، وفيلم الإثارة "سكة طويلة"، الذي يُعرض حالياً على منصة نتفليكس بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر 2021، وعرضه التجاري في دور العرض السينمائية بالسعودية. كما انتهت مؤخراً من تصوير فيلم "سوى". وكمخرجة انتهت البنوي من تصوير فيلم "بسمة"، أول فيلم روائي طويل لها، وتشارك فيه بالتمثيل أيضاً. كما شاركت في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43 بفيلم "بلوغ" الذي افتتح مسابقة آفاق السينما العربية، ويضم خمسة أفلام قصيرة لخمس مخرجات سعوديات.

كانت البنوي قد حظيت بإشادة دولية عن بطولتها لفيلم "بركة يقابل بركة" الذي شارك في مهرجان برلين السينمائي، وكان ممثلاً للسعودية في جائزة أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية. وفي الدراما شاركت البنوي في العديد من الأعمال الناجحة؛ من بينها مسلسل الإثارة والتشويق "60 دقيقة"، أحد الأعمال الأصلية لمنصة شاهد، محققاً أعلى نسبة مشاهدة في مصر. ومسلسلي "بشر" و"أم القلايد" اللذين حققا نجاحاً كبيراً، ومسلسل التشويق "الشك" الذي شاركت أيضاً في تأليفه وإخراجه وعُرض على منصة شاهد، بالإضافة إلى مسلسل "ما وراء الطبيعة"، أول عمل مصري ضمن أعمال نتفليكس الأصلية.

حكيم جمعة ممثل وكاتب وصانع أفلام سعودي، أحدث الأعمال التي شارك في بطولتها مسلسل "دكة العبيد" الذي يُعرض حالياً على شاهد، من إخراج الأسعد الوسلاتي، وتأليف هبة مشاري حمادة، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم حول العالم، وسبقه فيلم "كينج الحلبة" الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر في دورته الثانية، إخراج محمد سعيد حارب، بالإضافة إلى المسلسل الأميركي "LAST LIGHT" الذي بدأ عرضه مؤخراً على منصتي شاهد وPeacock.

وعلى مستوى الإخراج، شارك حكيم جمعة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الافتتاحية، من خلال فيلمه الروائي الطويل "كيان"، ليشارك بعدها في مهرجان أفلام السعودية وتفوز فيه بطلة الفيلم سمر شِشة بجائزة النخلة الذهبية كأفضل ممثلة، كما حصد الفيلم جائزة النخلة الذهبية لأفضل تصميم صوت بالمهرجان.

ومن أشهر أعمال حكيم جمعة فيلم الرعب "مداين" الذي جسد بطولته وقام بكتابته وإنتاجه أيضاً، وشارك الفيلم في 11 مهرجان دولي وحصد 9 جوائز. والفيلم القصير "لا تروح بعيد" الذي قام حكيم ببطولته وعُرض في ركن مهرجان كان للفيلم القصير (2018). كما شارك في بطولة العديد من الأعمال التلفزيونية الناجحة، من بينها "رشاش"، "اختطاف" و"منهو ولدنا"؟.