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إيلاف: تشارك الفنانة السورية سارة فرح في مسلسل "الزند" الذي يعرض في رمضان ويقوم ببطولته النجم السوري تيم حسن ويخرجه سامر البرقاوي. وتجسد فيه سارة دورا تمثيلياً وغنائياً حيث تلعب دور سناء الغجرية التي تؤدي مجموعة من الاغنيات ذات الطابع البدوي والغجري على طريقة اللايف بصوتها القوي وادائها المتمكن.

ومنذ عرض العمل على MBC دراما ومنصة "شاهد" استحوذ دور سارة على اهتمام المشاهد الذي اثنى على حضورها وتمكنها وقدرتها وجاذبيتها بلوك الغجرية حيث ان الكثير من متابعيها تناقلوا مشاهد من العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

في المقابل تستعد سارة مع شركة Music Is My Life التي تتولى ادارة اعمالها تحضير العديد من الاعمال الجديدة والتي من المتوقع ان تبصر النور قريباً.



