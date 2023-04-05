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إيلاف من القاهرة: قال المنتج جمال العدل، أن وجود المنصات الرقمية لن يؤثر على صناعة السينما، لافتا أن السينما عالم أخر له سحره الخاص، وأن مشاهدة فيلم في المنزل يختلف عن المشاهدة داخل السينما.

وتابع العدل قائلاً، خلال حواره على إذاعة نجوم إف أم ، نحن محظوظين أن المملكة العربية السعودية، أقامت دور عرض كثيرة تستوعب العديد من الأفلام، لافتاً أن السعودية أصبح بها ٥٠٠ دار عرض والأمر في طريقة للزيادة، لافتا أن السوق انتعش في الخليج بشكل كبير، مشيراً أن ما يحدث الآن هو تكامل بين السوق المصري والخليجي والسعودي وأنه أمر لابد أن يحدث.

وعن إمكانية دخول جمال العدل جروب سوق الإنتاج الخليجي، أكد أنه من الممكن أن ينتج عمل فني خليجي يحمل كل الجنسيات في حالة أنه احب المشروع، لأنه ينتج ما يحب.

جدير بالذكر أن المنتج جمال العدل، يشارك في السباق الرمضاني بثلاثة أعمال درامية، حققت مشاهدات كبيرة جماهيريا ، وهم ١٠٠٠ حمدالله عالسلامة للفنانة يسرا، وعملة نادرة للفنانة نيللي كريم، وجميلة للفنانة ريهام حجاج.