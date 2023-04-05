قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: يتواجد آدم ساندلر وجنيفر أنيستون في الأخبار مؤخرًا لأسباب مختلفة، خاصة للترويج لفيلمهما الجديد "Murder Mistery 2".

فأثناء إجراء الجولة الصحفية، التقيا مع برنامج "USA Today" وعندما اكتشفت أنيستون الهدايا التي قدمها زميلها آدم ساندلر لأصدقائه من فيلم "Grown Ups" تملكتها الدهشة.

سألت إيرين جنسن من USA Today ساندلر عن الشائعات القائلة بأنه قدم هدايا باهظة الثمن إلى النجوم المشاركين في فيلم Grown Ups ، بما في ذلك كريس روك وديفيد سبيد وكيفن جيمس وروب شنايدر.

اتضح أن ساندلر أعطى رفاقه سيارات مازيراتي و تيسلا، وعندما علمت أنيستون بذلك ، استجوبت على الفور صديقها وزوجها في الفيلم.

حيث سألته أنيستون بصدمة كاملة: "هل أعطيت زملائك سيارات مازيراتي؟"

جينيفر أنيستون تنسحب من المقابلة

أكد ساندلر أن القصة صحيحة، لكنه حاول أيضًا أن يشرح أنه أراد منح أنيستون سيارة فيراري لكل فيلم من الأفلام التي مثلوا فيها معًا ، لكنه روى بفرح أنه واجه بعض المشكلات عند تسليم السيارات.

في حالة عدم تصديق تام ، وقفت أنيستون وغادرت المقابلة مازحة ، وطلبت من ساندلر إكمال المقابلة بدونها.

ناشد ساندلر زميلته في الفيلم بأن تعود، وبالطبع بعد فترة وجيزة من عودتها. قالت آنيستون بابتسامة صفيقة على وجهها: "لا بأس ، لست بحاجة إلى أشياء خيالية".

ومع ذلك ، لم يتوقف ساندلر عند هذا الحد ، بل وادعى أنه اهداها سيارة مرسيدس بيضاء كشكر لها على مشاركة الشاشة معه مرة أخرى.