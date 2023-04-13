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إيلاف: شهد مسلسل "للموت" بجزئه الثالث تسارعاً في الأحداث وتطورات حظيت بتفاعل من الجمهور، حيث تصدر الترند في الحلقة الماضية، مشهد وفاة شخصية "جواد" التي يؤديها الممثل السوري يامن الحجلي، وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الخبر مؤكدين على أسفهم وحزنهم على الشخصية.

من جهتها، تفاعلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي مع المشهد أيضاً ولامت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن التي تؤدي شخصية "سحر"، متهمة اياها بإنهاء حياته جواد، اذ غردت على تويتر قائلة: "سحرررررررررر… إذا جواد بيموت لا إنتي صديقتي ولا بعرفك".

سحرررررررررر… إذا جواد بيموت لا إنتي صديقتي ولا بعرفك 😢😢#للموت_3 @MaguyBouGhosn @ShahidVOD — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) April 11, 2023

لترد عليها ماغي: "كل الدني عليّي حتى انتي يا صديقتي؟ على كل حال انتي صديقتي وحبيبة قلبي بس الشغل شغل".