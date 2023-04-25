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إيلاف: يشارك الفنان الشاب معتز هشام في بطولة أول مسلسل ميوزيكال من أعمال شاهد الأصلية والمنتظر عرضه قريباً على المنصة، ويشارك في بطولته مع ماجدة زكي، محمد ثروت، ريهام الشنواني، ياسمينا، محمد حربي ومجموعة كبيرة من الأطفال، ومن إخراج تامر مهدي وإنتاج شركة أروما.

ومؤخراً طُرحت إحدى أغنيات المسلسل لتحقق نسبة مشاهدة عالية على مواقع التواصل الإجتماعي، وتدور أحداثه فى إطار درامي كوميدي في حلقات متصلة منفصلة مكونة من ٨ حلقات ويناقش العديد من القضايا التى تهم الأطفال.

ومن الأعمال المنتظر عرضها قريباً لـ معتز هشام أيضاً، الموسم الثالث من مسلسل ليه لأ؟! والذي أُطلق الملصق الرسمي له مؤخراً، ويقوم ببطولته النجمة نيللي كريم، صلاح عبد الله، عايدة رياض ونادين، ومن تأليف مريم نعوم.

أحدث الأعمال التي شارك في بطولتها معتز هشام مسلسل وعد إبليس الذي تصدر اهتمامات الجمهور في السوشال ميديا ومحركات البحث خلال عرضه على منصة شاهد في 2022، وهو من إخراج البريطاني كولن تيج، وشارك معتز في بطولته مع النجم عمرو يوسف والأميركية باولا باتن. وفي السينما، فيلم الإثارة 11:11، الذي شارك معتز في بطولته أمام النجمين إياد نصار وغادة عادل، وفيلم الرعب النفسي قبل الأربعين.

معتز هشام هو ممثل مصري شاب أسس مسيرة فنية بأدوار مميزة ذات أبعاد نفسية مركبة في أعمال ناجحة، وقد لفت إليه الأنظار بأول ظهور له بشخصية السلطان العثماني سليم الأول أثناء مرحلة طفولته في مسلسل ممالك النار، الذي شارك في بطولته مع عدد كبير من النجوم العرب من بينهم خالد النبوي، محمود نصر، عبد المنعم عمايري، نضال نجم وكندة حنا، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج بيتر ويبر وأليخاندرو توليدو.

كما شارك في مسلسل أبو عمر المصري، بدور ابن النجم أحمد عز، وفي الموسم الأول من مسلسل الاختيار أمام أمير كرارة وأحمد العوضي، ثم القاهرة: كابول، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي، وبنفس العام كان بطل حكاية شبح البدروم ضمن مسلسل الرعب خارج السيطرة، وقدم فيه دور شاب يتعرض للتنمر المستمر في المدرسة فيتحول إلى سفاح.

