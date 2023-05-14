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إيلاف: إختتمت مساء أمس السبت، فعاليات النسخة الأولى من مهرجان "صيف الكويت" الغنائي بحفل جمع كل من إليسا وأصالة نصري وسط حضور جماهيري كبير وإستمر لمدة 4 ساعات.

وإفتتحت الفنانة إليسا، الحفل وسط تفاعل من الجمهور وقدمت باقة منوعة من اغنياتها من بينها: "ارجع للشوق، كرمالك، أنا شبه نسيتك، ذنبي أنا، أسعد واحدة، نفسي أقول له، بتمون،من أول دقيقة، تصدق بمين، عيشالك وغيرهم من الأغنيات.

وطالب الحضور إليسا خلال الحفل بأغنية “بتمايل على الـ beat” وردت عليه: “Soon Soon هانت”. يذكر أن اليسا أعلنت عن قرب صدور الأغنية منذ أسابيع ولكن الأمر تعرقل بسبب مع شركة التوزيع وتري وصل للقضاء.

الجمهور الكويتي يطلب : " بتمايل على الـ BEAT " 🤣

اليسا : SOON SOON هانت 😅#اليسا_في_الكويت | @elissakh pic.twitter.com/AvOEipm52b — هديل العبدالجليل 🇰🇼 (@H_ALabduljaleel) May 14, 2023

وتصدّر هاشتاغ “إليسا في الكويت” قوائم الرائج في دول العالم العربي عبر تويتر.

كما حرصت الفنانة أصالة، على الحضور ببرنامج غنائي منوع، اختارته بعناية وطغى عليه الطابع الطربي، حيث افتتحت الحفل بأغنية اهداء للكويت بعنوان " يا شيخة الكون" وقدمت عدة أغاني منها "قد الحروف،شكرا، إشتقت لك، عقوبة، طلبتك ،ما عرفتك، بن أكابر، ذاك الغبي،سواها قلبي، وغيرهم من الأغنيات".

وأشارت الى أنها كانت حريصة خلال الحفل على تكريم الفنان الكويتي الراحل عبدالكريم عبدالقادر من خلال غناء واحدة من اعماله الخالدة أمام الجمهور.