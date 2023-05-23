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إيلاف: ممثلاً وطنه الإمارات، شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي في حفل الافتتاح الرسمي للصرح الترفيهي "سي وورلد جزيرة ياس" في العاصمة أبوظبي، مقدماً الأغنية الرئيسية للمدينة الترفيهية للأحياء البحرية، متعاوناً في كلماتها وألحانها مع سيف فاضل وتوزيع موسيقي للموزع أحمد الرضوان.

وقد أعرب الجسمي عن فخره بتمثيل وطنه في هذا الحدث الفريد من نوعه، خاصة وأن "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" تدشن لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأميركية، وقال عبر تغريدة في جميع مواقعه الرسمية في منصات التواصل الإجتماعي: "تشرفت بتمثيل وطني الإمارات أمام العالم أجمع في حفل أسطوري لتدشين أكبر وأهم إنجاز تاريخي في المنطقة في عاصمتنا أبوظبي "سي وورلد جزيرة ياس".

وأقيم حفل الافتتاح الرسمي بمشاركة فرقة أوركسترالية مؤلفة من 120 عازفًا وعازفة الى جانب حسين الجسمي، والمغنية الاسكتلندية "ريد"، وأقيم الحفل في ساحة عالم "المحيط يجمعنا"، ضمن عرض خاص بعنوان "محيط واحد مذهل"، والذي استخدم فيه تقنيات متعددة الوسائط، حيث تتناغم حركة أسطول من طائرات الدرون على إيقاع الصوت المكاني لتقدم شاشة عرض محيطية بارتفاع يصل إلى 15 مترًا، تدور في محيط عالم "المحيط يجمعنا" بمساحة 218 متر.

وقام الجسمي بعد الإنتهاء من فقرته الختمامية للحفل، بجولة رسمية عبر أركان "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي” بوجود محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة "ميرال"، وسكوت روس رئيس مجلس إدارة "سي وورلد باركس آند انترتينمنت"، ومحمد عبدالله الزعابي الرئيس التنفيذي لمجموعة "ميرال"، ومجموعة من الضيوف على رأسهم الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، بالإضافة الى عدد من المسؤولين الحكوميين والسفراء ومن ضمنهم سفراء الولايات المتحدة الأميركية واليابان وسنغافورة وبلجيكا لدى دولة الإمارات.