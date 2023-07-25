إيلاف من الرياض: أعلنت «الهيئة العامة للترفيه» عن عرض المسرحية الكوميدية «مسفر الرئيس التنفيذي»، على مسرح محمد العلي في الرياض، ضمن فعاليات ‎جولة المملكة، خلال الفترة من 27 إلى 29 يوليو الجاري.

تدور قصة المسرحية، حول مسفر رجل الأمن البسيط، الذي بجد نفسه بالصدفة رئيسًا تنفيذيًا لإحدى أكبر الشركات، ولكن يصطدم مع أبناء صاحب الشركة الذين يطمعون بالمنصب لهم.

ونشر حساب الهيئة العامة للترفيه، البوستر الخاص بالمسرحية، وأرفقه بتعليق: «أجواء كوميدية مع نخبة من الفنانين في مسرحية مسفر الرئيس التنفيذي على مسرح محمد العلي ضمن فعاليات ‎جولة المملكة، خلال الفترة من 27 إلى 29 يوليو».