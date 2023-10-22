إيلاف: أعلنت الممثلة الأمريكية العالمية ميريل ستريب، البالغة من العمر 74 عامًا، انفصالها عن زوجها النحات والفنان الأمريكي دون غومر، البالغ من العمر 76 عامًا، وذلك بعد زواج دام 45 عامًا.

وقد أعلن عن خبر الانفصال الناطق باسم الممثلة الأمريكي وأصدر الزوجان بيانًا مشتركًا قالا فيه: "انفصل دون غومر وميريل ستريب منذ أكثر من 6 سنوات، وقد اختارا أن يعيشا حياة منفصلة بينما يهتمان ببعضهما البعض دائمًا".

تزوجت الفنانة الحائزة على جائزة الأوسكار ثلاث مرات وجومر، النحات عام 1978. واحتفلا الشهر الماضي بالذكرى السنوية الخامسة والأربعين لزواجهما.

رزقت ميريل من زوجها بأربعة أطفال، وهم الموسيقي هنري وولف، والممثل مامي جومر والممثل جريس جومر ولويزا جاكوبسون، ولديها من أبنائها الأربع 5 أحفاد.

كان جومر داعمًا لميريل خلال مسيرتها التمثيلية، فبسبب ابتعادها عن المنزل لفترات طويلة بسبب التصوير كان يرعى هو الأطفال بنفسه، وقد قالت إنها لا تشعر بالذنب تجاهه لأنه يكون سعيدًا برعاية أطفاله.

وفي عام 2002 أجرت ميريل حوارًا مع مجلة فوغ وأوضحت أن سر زواجهما الطويل هو حسن النية والاستعداد للاعتذار والصمت بين الفترة والأخرى. أما عن طريقة تربية الأطفال أوضحت أنها لا يوجد خريطة واضحة ولكن هناك مفاوضات هائلة.

في عام 2012 وعند حصولها على جائزة أوسكار أفضل ممثل عن دورها في فيلم The Iron Lady وجهت ميريل ستريب الشكر لزوجها "الذي ساعدها على العيش مرة أخرى" وفقًا لقولها.

تم تصوير ستريب وجومر في العديد من المناسبات معًا على مر السنين، لكنهما أبقا حياتهما الشخصية بعيدًا عن الصحافة إلى حد كبير.

وقد شوهدت ميريل مع زوجها آخر مرة في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2018.