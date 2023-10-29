إيلاف: عثر على نجم مسلسل "الأصدقاء" (Friends)، ماثيو بيري (54 عامًا) ميتاً، السبت، بمنزله في لوس أنجلوس، حسبما أفادت مصادر في إنفاذ القانون.

وبحسب ما ورد كان المستجيبون الأوائل يستجيبون لنداء السكتة القلبية، وتم العثور على بيري غارقاً في الجاكوزي بالمنزل وقد غادرته علامات الحياة.

وقالت المصادر إنه لم يتم العثور على أي مخدرات في مكان الحادث. بالإضافة إلى ذلك، لا يشتبه في وجود أي جريمة، وفقا لمصادر إنفاذ القانون.

وأفاد موقع TMZ أن بيري عاد الى منزله بعد أن لعب "pickleball" لمدة ساعتين في وقت سابق من اليوم، قبل أن يرسل مساعده في مهمة. ليعود الأخير ويجده ميتاً.

سيتم تحديد سبب الوفاة في وقت لاحق من قبل مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس.

وقالت مجموعة تلفزيون وارنر براذرز، التي أنتجت مسلسل "الأصدقاء"، في بيان لصحيفة التايمز: "لقد فجعنا بوفاة صديقنا العزيز ماثيو بيري". “كان ماثيو ممثلًا موهوبًا بشكل لا يصدق وجزءًا لا يمحى من عائلة مجموعة تلفزيون وارنر براذرز. كان تأثير عبقريته الكوميدية محسوسًا في جميع أنحاء العالم، وسيظل إرثه حيًا في قلوب الكثيرين. هذا يوم مفجع، ونحن نرسل حبنا لعائلته وأحبائه وجميع معجبيه المخلصين”.

وقالت شبكة إن بي سي، التي بثت المسلسل طوال المواسم العشرة، في بيانها الخاص لصحيفة التايمز: "نشعر بحزن شديد لوفاة ماثيو بيري في وقت مبكر جدًا". "لقد جلب الكثير من البهجة لمئات الملايين من الأشخاص حول العالم بفضل توقيته الكوميدي المثالي وذكائه الساخر. وسيظل إرثه حيا عبر أجيال لا حصر لها."

اشتهر بيري بدوره كأحد أعضاء فريق التمثيل الأساسيين في مسلسل Friends، الذي عرضته قناة NBC في التسعينيات. حيث لعب دور تشاندلر بينج، وهو محلل إحصائي يمتاز بشخصية ساخرة وغريبة.

حقق العرض نجاحًا كبيرًا على شاشة التلفزيون، حيث سيطر على أوقات الذروة إلى جانب "سينفيلد". استمر لمدة 10 مواسم، من عام 1994 إلى عام 2004.

كما ظهر بيري في العديد من الأعمال الناجحة الأخرى، بما في ذلك "Boys Will Be Boys"، و"Growing Pains"، وBeverly Hills، و90210، و"The West Wing"، و"Scrubs".

نشأ بيري في أوتاوا، كندا، وحقق نجاحًا كبيرًا باعتباره لاعب تنس من أعلى التصنيفات يتنافس في فئة الناشئين الكنديين.ترك الرياضة بشكل أساسي لمتابعة التمثيل عندما انتقل إلى لوس أنجلوس في سن الخامسة عشرة.

انضم إلى فريق عمل مسلسل Friends عندما كان عمره 24 عامًا.

منذ حوالي عام، كان بيري في جولة صحفية لإصدار مذكراته التي حملت عنوان “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir,”، والتي أضافت معلومات جديدة حول معركته مع الإدمان، بما في ذلك تجربة الاقتراب من الموت في عام 2019. بعد انفجار القولون نتيجة تعاطيه للمواد الأفيونية.

تضمنت حياته ما بعد مسلسل Friends أدوارًا متعددة نالت الاحترام والإشادة، لكن غالبًا ما كانت تهيمن العناوين الرئيسية حول تلك المعركة. وقال في الكتاب إنه أنفق ما يصل إلى 7 ملايين دولار على جهود إعادة التأهيل والتعافي. وكشف إنه قضى نصف حياته في العلاج، وتخلص من السموم ما يقدر بنحو 65 مرة وخضع لـ 14 عملية جراحية.