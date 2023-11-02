إيلاف من مراكش: بمناسبة دورته العشرين، التي ستقام في مابين 24 نوفمبر(تشرين الثاني) الجاري و 2 ديسمبر(كانون الأول) المقبل، سيقدم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش نخبة من الأفلام السينمائية العالمية، تضم 75 فيلمًا تنتمي إلى 36 دولة، مبرمجة في أقسام المهرجان: المسابقة الرسمية، العروض الاحتفالية، العروض الخاصة، القارة الحادية عشرة، بانوراما السينما المغربية، عروض الأفلام للجمهور الناشئ، عروض ساحة جامع الفنا والأفلام التي سيتم تقديمها في إطار التكريمات.





مشهد من فيلم "الثلث الخالي" للمخرج المغربي فوزي بنسعيدي

أفلام المسابقة الرسمية

تستهدف المسابقة الرسمية المخصصة للأفلام الطويلة الأولى والثانية لمخرجيها،بحسب بيان للمنظمين تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، الكشف عن مواهب جديدة في السينما العالمية. فمن بين 14 فيلمًا تم اختيارها للمسابقة، هناك 10 أفلام هي الأولى لمخرجيها، و8 أفلام من توقيع مخرجات سينمائيات، تمثل 13 دولة، هي الولايات المتحدة، منغوليا، تركيا، وثلاث أفلام من أميركا اللاتينية (البرازيل، تشيلي وكولومبيا) وثلاثة من أوروبا (البوسنة والهرسك، كوسوفو والمملكة المتحدة) وخمسة أفلام من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (مدغشقر، المغرب، السنغال، فلسطين).



وتضم "المسابقة الرسمية" أفلام: "عصابات" لكمال الأزرق (المغرب، فرنسا، بلجيكا، قطر ، السعودية)، و"عالمنا" للوانا باجرامي (كوسوفو وفرنسا)، و"الابن الآخر" لخوان سيباستيان كويبرادا (كولومبيا، فرنسا والأرجنتين)، و"سجن في جبال الأنديز" لفيليبي كارمونا (تشيلي والبرازيل)، و"الهدير الصامت" لجوني بارينكتون (المملكة المتحدة)، و"الحصيلة" لكارولينا ماركوفيتش (البرازيل والبرتغال)، و"يوم الثلاثاء" لداينا أو. بوسيتش (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة)، و"بانيل وأداما" لراماتا - تولاي سي (فرنسا، السنغال ومالي)، و"باي باي طبريا" للينا سوالم (فلسطين، فرنسا، بلجيكا وقطر-وثائقي)، و"مدينة الرياح" لخاكفادولام بوريف - أوشير (فرنسا، منغوليا، البرتغال، هولندا، ألمانيا وقطر)، و"ديسكو أفريقيا" للوك رازاناجاونا (فرنسا، مدغشقر، موريشيوس، ألمانيا وجنوب إفريقيا)، و"المهجع" لنهير تونا (تركيا، ألمانيا وفرنسا)، و"نزهة" لأونا كونجاك (البوسنة والهرسك، كرواتيا، صربيا، فرنسا، النرويج وقطر)، و"كذب أبيض" لأسماء المدير (المغرب، مصر، السعودية وقطر-وثائقي).





مشهد من فيلم "أنا القبطان" للمخرج الإيطالي ماتيو كاروني



تنوّع

وتستكشف الأفلام المرشحة للفوز بـ"النجمة الذهبية" مختلف الأجناس السينمائية، من الأساطير الجديدة إلى الأفلام الوثائقية، مرورًا بالفيلم الأسود إلى السخرية السياسية. فمن خلال قصص الحب والحكايات العائلية، يقوم المخرجون الأربعة عشر الذين تم اختيار أفلامهم للمشاركة في المسابقة الرسمية بإنتاج أعمال سينمائية ذات مستوى عال من النضج، والتي تسائل مبادئ التربية، أو نقل الذاكرة، أو فترات من تاريخ بلادهم، وذلك من أجل رسم صورة لشباب في بحث عن الحقيقة وعن الحرية.



لجنة التحكيم

تترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية جيسيكا شاستين، الممثلة والمنتجة الأميركية الحائزة على جائزة الأوسكار، والتي نقل عنها المنظمون تصريحًا تقول فيه: "إنه لشرف عظيم أن أحظى برئاسة لجنة تحكيم مهرجان مراكش المرموق في دورته الـ20. يسعدني أن أعود مجددًا هذه السنة بعد مشاركتي الأخيرة في دورة 2011. وأتطلع للاحتفاء بالمواهب الخلاقة في السينما العالمية".

وفضلاً عن رئيستها، تضم اللجنة في عضويتها كلا من الممثلة الإيرانية زَر أمير، والممثلة الفرنسية كامي كوتان، والممثل والمخرج الأسترالي جويل إدجيرتون، والمخرجة البريطانية جوانا هوك، والمخرجة الأميركية دي ريس، والمخرج السويدي المصري طارق صالح، والممثل السويدي ألكسندر سكارسجارد والكاتبة الفرنسية - المغربية ليلى سليماني.

ويقول المنظمون إن لجنة تحكيم دورة هذه السنة، بانتماء أعضائها لثماني دول مختلفة من القارات الخمس، تعكس خصوصية المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كتظاهرة تحتفي بالإبداع السينمائي العالمي.





مشهد من فيلم "عطلة الشتاء" للأميركي ألكسندر باين



برمجة متنوعة

سيتم افتتاح هذه الدورة العشرين بفيلم "قاتل مستأجر"، وهو كوميديا بإيقاع سريع من إخراج ريتشارد لينكلاتر، يمزج بين الحركة والكوميديا الرومانسية، وينتظر أن يكون واحدًا من أكبر النجاحات السينمائية في نهاية هذه السنة، وهو من بطولة الممثل المتألق كلين باول.

وضمن فقرة العروض الاحتفالية، تمثل ستة العرض الأول في المنطقة لعدد من الأفلام العالمية التي ينتظرها الجميع هذه السنة. وسيرافق المخرج الإيطالي ماتيو كاروني فيلمه "أنا القبطان"، وهو ملحمة معاصرة تحكي الرحلة المغامرة لشابين سنغاليين يطمحان للوصول إلى أوروبا .

وسيقدم ميشيل فرانكو فيلم "ذاكرة"، وهو فيلم مؤثر تقدم فيه جيسيكا شاستين، رئيسة لجنة التحكيم، دورا رائعا. كما سيكون الممثل الأسترالي سيمون بيكر حاضرا من خلال فيلم "ليمبو" للمخرج إيفان سين، وهو فيلم تشويق بالأبيض والأسود يلعب فيه الدور الرئيس بطل مسلسل "الوسيط الروحى" في شكل مغاير.





الكاتبة الفرنسية – المغربية ليلى سليماني عضوة لجنة التحكيم

عروض احتفالية

ثلاثة عروض احتفالية ستضع الكوميديا في دائرة الضوء، حيث يعود ألكسندر باين، الذي سبق له أن نال "النجمة الذهبية" بفيلم "عطلة الشتاء"، كوميديا يقودها بتأثر عميق ثلاثي متميز.

وستختتم العروض الاحتفالية بفيلم "ميكينك أوف" لسيدريك خان، وهو فيلم كوميدي اجتماعي يعرض كواليس التصوير السينمائي من بطولة المتألق جوناتان كوهين.

العروض الخاصة

ويقترح قسم "العروض الخاصة" 16 فيلما معاصرا، عدد مهم منها من إنجاز مخرجين مرموقين أمثال نيكولاي أرسيل، برتراند بونيلو، منية شكري، أنيسكا هولاند، لادج لي وأليس روهرواشر.

كما يسلط هذا القسم الضوء على الموجة الجديدة للسينما العالمية من خلال فيلم "أنيماليا"، الذي تحكي فيه صوفيا علوي قصة خيالية شاعرية، و"أووبا" لسودابة مرتضى، التي سبق لها الفوز بـ"النجمة الذهبية"، و"شرح كل شيء" لجابور ريس، الفيلم المثير الذي يتناول موضوع التربية.

كما سترافق ممثلتان متألقان أحدث أفلامهما، وهما إيزابيل هوبير مع "سيدوني في اليابان" للمخرجة إليز جيرار، وميرفي ديزدار مع "عن الأعشاب الجافة" لنوري بيلج جيلان، والتي فازت بجائزة أفضل ممثلة في الدورة الأخيرة لمهرجان "كان".

القارة الحادية عشرة

وفي قسم "القارة الحادية عشرة"، الذي يتكون من 13 فيلما روائيا ووثائقيا إبداعيا، يفتح النقاش بين الأفلام المعاصرة والأعمال الكلاسيكية التي كانت من الأعمال الطلائعية في السينما. ويقدم هذا القسم آخر أعمال المخرجين الذين أشاد بهم النقاد (كليبر ميندونسا فيلهو، وليساندرو ألونسو، ومنى عشاش)، بالإضافة إلى أفلام جيل جديد من المؤلفين المفعمين بالجرأة (آلان كاساندا، روزين مباكام، فلاد بيتري وتيدي ويليامز).





الممثلة والمنتجة الأميركية جيسيكا شاستين رئيسة لجنة التحكيم

"بانوراما السينما المغربية"

ويقترح قسم "بانوراما السينما المغربية" اكتشاف 6 أفلام روائية ووثائقية من آخر الإنتاجات السينمائية الوطنية، اثنان منها تقدم في عروض عالمية أولى: "موغا يوشكاد" لخالد زايري و"مروكية حارة " لهشام العسري.



السينما المغربية

وسيتم تقديم السينما المغربية، التي تم الاحتفاء بها في أكبر التظاهرات السينمائية خلال السنة، بمجموع 15 فيلمًا مبرمجة في مختلف أقسام المهرجان.

ومن أجل رفع مستوى الوعي لدى جمهور الغد، يخصص قسم الجمهور الناشئ عروضه للأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و18 سنة، من خلال 13 عرضًا سينمائيًا خاصًا بهذه الفئة العمرية.

وستنقل "عروض ساحة جامع الفنا" نبض المهرجان إلى قلب مدينة مراكش من خلال برمجة أفلام لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا يقدمها مبدعيها.

كما سيتم عرض مجموعة مختارة من الأفلام لشخصيات ستحظى بالتكريم من قبل المهرجان، في قصر المؤتمرات، وسينما كوليزي، وساحة جامع الفنا، لتكتمل بذلك قائمة هذه المجموعة الغنية من 75 فيلمًا.