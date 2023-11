إيلاف: صنعت فرقة البيتلز التاريخ في قائمة الأكثر مبيعاً الرسمية في المملكة المتحدة بأغنيتها الأخيرة "Now And Then.

اقتحم أساطير ليفربول المركز الأول، حيث قفزوا 41 مركزًا منذ ظهورهم الأول في المركز 42 الأسبوع الماضي. يعتمد هذا الإنجاز على مبيعات 10 ساعات فقط بعد إصدار الأغنية يوم الخميس.

تستخدم الأغنية تقنية الصوت MAL الخاصة بشركة WingNut Films من أجل "إعادة توحيد" المجموعة الشهيرة للمرة الأخيرة. لقد دفعتهم هذه التقنية الرائدة إلى قمة المخطط الفردي الرسمي، مما يمثل أطول فجوة على الإطلاق بين أول وآخر أغنية تتصدر المخطط - بعد مرور 60 عامًا على أول أغنية فردية لهم بعنوان "From Me to You".

أصبح لدى فريق البيتلز الآن 18 أغنية في المركز الأول، مما وسع رقمهم القياسي باعتباره الفريق البريطاني صاحب أكبر عدد من الأغاني الفردية في المملكة المتحدة في تاريخ المخططات الرسمية. فقط إلفيس بريسلي، صاحب 21 أغنية رقم 1.