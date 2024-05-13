باريس: أعلن المخرج الإيراني محمد رسولوف الاثنين أنه غادر إيران "سرا" بعد أيام من صدور حكم بالسجن بحقه بتهم تتعلق بالأمن القومي، وذلك عشية انطلاق فعاليات مهرجان كان السينمائي الذي سيشارك فيه فيلمه الجديد.

وقال رسولوف الذي سيعرض فيلمه "بذرة التين المقدس" للمرة الأولى في المهرجان المُقام بجنوب فرنسا، في منشور على حسابه الرسمي على انستغرام "أنا ممتنّ لأصدقائي ومعارفي والأشخاص الذين ساعدوني ... مخاطرين بحياتهم أحيانًا، على الخروج من الحدود والوصول إلى مكان آمن".

منفى إيران الثقافي

ونوه إلى أنه ينضمّ إلى ملايين الإيرانيين الذين يعيشون في منفى "إيران الثقافي" خارج "حدود إيران الجغرافية" التي تعاني "تحت وطأة طغيانكم الديني"، متوجهًا إلى القادة في الجمهورية الإسلامية.

وأضاف أن الإيرانيين في المنفى "ينتظرون بفارغ الصبر دفنكم ونظامكم القمعي في أعماق التاريخ".

الأربعاء، أصدرت محكمة إيرانية بحقه حكمًا بالسجن ثماني سنوات خمس منها قابلة للتنفيذ بتهمة "التواطؤ ضد الأمن القومي"، حسبما قال محاميه باباك باكنيا الأسبوع الماضي.

وقال باكنيا لوكالة فرانس برس الاثنين "يمكنني أن أؤكد أن محمد رسولوف غادر إيران وسيحضر مهرجان كان".

مخاوف في فرنسا

غير أن الموزعين الفرنسيين لفيلم المخرج الإيراني تحلّوا بحذر أكبر بالحديث عن إمكانية مشاركته في المهرجان السينمائي، قائلين في بيان إن رسولوف "موجود حاليًا في مكان غير معلوم في أوروبا، ما يزيد من احتمال حضوره العرض العالمي لأول لأحدث فيلم له".

وأضاف رئيس شركة "فيلمز بوتيك" جان-كريستوف سيمون في البيان "نحن سعداء جدًا ومرتاحون جدًا لوصول محمد بأمان إلى أوروبا بعد رحلة محفوفة بالمخاطر"، متابعًا "نأمل في أن يتمكّن من حضور العرض الأول في مهرجان كان".

واعتُقل محمد رسولوف (51 عامًا) في تموز (يوليو) 2022 بتهمة التشجيع على تظاهرات اندلعت بعد انهيار مبنى سكني في أيار (مايو) من العام نفسه في جنوب غرب إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وأُطلق سراحه في أواخر العام 2023 بعدما هدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت في أيلول (سبتمبر) 2022 على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني.

"الدب الذهبي"

وفاز رسولوف بجائزة "الدب الذهبي" في مهرجان برلين السينمائي عام 2020 عن فيلمه المناهض لعقوبة الإعدام "لا وجود للشيطان".

وقال موزعو الفيلم الجديد إن هوية الممثلين وطاقم العمل وكذلك تفاصيل السيناريو ما زالت طيّ الكتمان "بسبب مخاوف بشأن أعمال انتقامية قد يقوم بها النظام الإيراني".

وقال رسولوف في البيان نفسه إن عددًا من الممثلين تمكنوا من مغادرة إيران فيما لا يزال آخرون في البلد يخضعون لاستجوابات طويلة تهدف من خلالها أجهزة الاستخبارات إلى الضغط عليه ليسحب فيلمه من مهرجان كان.

وأوضح المخرج أنه اضطر إلى الاختيار بين السجن ومغادرة إيران، مضيفًا "اخترت المنفى بقلب مثقل".

ولفت إلى أنه غادر "سرًّا".