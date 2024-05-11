إيلاف من بيروت: أعلنت المغنية أليساندرا ميلي، ممثلة النرويج في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" في نسختها السابقة لعام 2023، انسحابها من دورها في عرض نتيجة أصوات بلادها في نهائي المسابقة الحالية التي تقام مساء السبت بمدينة مالمو السويدية، احتجاجا على حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، معلنة دعمها لفلسطين.

وكان من المقرر أن تقوم أليساندرا ميلي بتوزيع النقاط نيابة عن النرويج خلال المنافسة النهائية للمسابقة. وأكدت أنها ستنسحب من هذه المهمة.



وفي منشور عبر "إكس"، انتقدت المغنية ميلي الوضع الذي وصلت إليه مسابقة "يوروفيجن"، معلنة انسحابها من أداء مهمة عرض الأصوات التي تحصل عليها النرويج في نهائي المسابقة.

وقالت ميلي إن شعار يوروفيجن "متحدون بالموسيقى"، يعد السبب الذي جعلها تعزف الموسيقى لتوحيد الناس، مضيفة: "لكن هذه الكلمات أفرغت من محتواها".

وأضافت ميلي: "هناك إبادة جماعية مستمرة. أطلب منكم جميعا أن تفتحوا أعينكم. افتحوا قلوبكم. دعوا الحب يقودكم إلى الحقيقة. الحقيقة أمامكم مباشرة. فلسطين حرة".

ومثلت أليساندرا النرويج في المسابقة التي أقيمت العام الماضي بأغنية "ملكات الملوك"، وحصلت على المركز الخامس.

وكان الفنانون ممثلو بلجيكا والبرتغال وإنكلترا وإيرلندا وسويسرا والنرويج والدنمارك وليتوانيا وفنلندا وسان مارينو، في يوروفيجن 2024، قد دعوا في وقت سابق إلى "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة".

ويقام نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” لعام 2024 مساء السبت، وينظمه اتحاد البث الأوروبي والتلفزيون السويدي الحكومي في مدينة مالمو، وسط حظر دخول العلم الفلسطيني.