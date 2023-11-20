إيلاف: شوهدت بريتني سبيرز مع مدير أعمالها كادي هدسون أثناء توجههما لتناول العشاء في شاتو مارمونت، أحد أهم الأماكن الشهيرة في هوليوود.

بدت بريتني في حالة معنوية عالية، مرتدية فستانًا برتقاليًا لامعًا مع جزمة جلدية بنية، حاملة كلبها الأبيض، سنو، بين ذراعيها.

وقد باعت مذكرات بريتني، "المرأة التي بداخلي"، أكثر من مليون نسخة منذ نشرها في 24 أكتوبر.

وبحسب ما ورد توصل كيد إلى صفقة رائعة مع المغنية التي حصلت على مبلغ 12.5 مليون دولار مقدمًا مقابل الكتاب، وستحصل على 25% من صافي الأرباح.

يقال إن الطبعة الثانية قيد العمل.

واحتلت الطبعة الأولى عناوين الأخبار بمعلومات حول إجهاض نجمة البوب ​​​​خلال علاقتها مع جاستن تيمبرليك.

وزعمت أيضًا أن فترة الوصاية التي دامت 13 عامًا جعلتها تشعر وكأنها طفل آلي.

وكتبت في سيرتها الذاتية: "حريتي مقابل قيلولة مع أطفالي، كانت مقايضة كنت على استعداد للقيام بها".

كما شاركت فنانة Gimme More أن والدها جيمي (71 عاما) حرمها من حقها في اتخاذ العديد من الخيارات الخاصة بها.

"مريضة جدًا لدرجة أنني لا أستطيع اختيار صديقي الحميم، ومع ذلك أتمتع بصحة جيدة إلى حد ما بما يكفي للظهور في المسلسلات الهزلية والعروض الصباحية، وتقديم حفلات لآلاف الأشخاص في جزء مختلف من العالم كل أسبوع".

وزعمت: "مع تقدم فترة الوصاية، بدأت أعتقد أنه رآني على الأرض ليس لسبب سوى المساعدة في تدفق أموالهم".

تعتمد صانعة الأغاني على كيد منذ أن أعلنت هي وزوجها السابق سام أصغري، 29 عامًا، انفصالهما في أغسطس.

وفي منشور تم حذفه منذ ذلك الحين على وسائل التواصل الاجتماعي، نسبت إليه الفضل في السفر معها إلى "مكان جميل" ومساعدتها في تجاوز طلاقها.

"أنا محظوظة جدًا لأن لدي أصدقاء رائعين!!!" كتبت.