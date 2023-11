إيلاف: في صباح يوم السبت، نشرت جينيفر لوبيز مقطع فيديو جديد على الإنستغرام يتضمن بعض المشاهد المرئية من ألبومها المنتظر "This Is Me...Now".

يبدأ المقطع بكلمات، "اسمعه. شاهده. عشه" على خلفية اللون الأخضر، وهو لون الحظ لـها ونفس لون الحجر في خاتم خطوبتها. هناك أيضًا صورة للطائر الطنان، الذي قالت إنه أحد الطيور المفضلة لديها في الماضي.

يتبعها مقطع رائع من مشاهد للوبيز وهي ترقص تحت المطر، وفي مصنع، وفي حفل زفاف، إلى جانب العديد من الديكورات التي تذكرنا بالأفلام الغنائية الكلاسيكية. وعلقت على الفيديو قائلة: "هذه التجربة الموسيقية هي تجسيد، من خلال الموسيقى والأفلام والواقع، لرحلة حياة بحثًا عن حقيقة الحب. اسمعها. شاهدها. عشها... شاركها... المزيد يوم الاثنين.. جينيفر"

ويأتي الألبوم الجديد استكمالاً لألبومها الثالث This Is Me…Then الذي صدر قبل 21 عاماً. ورد أن هذا الألبوم يحتوي على عدد من الأغاني المستوحاة من علاقتها في ذلك الوقت مع بن أفليك. كان الزوجان مخطوبين قبل الانفصال والزواج من أشخاص آخرين. تزوج أفليك من الممثلة جنيفر غارنر وأنجبا ثلاثة أطفال هم فيوليت وسيرافينا وصامويل. تزوجت لوبيز من المغني مارك أنتوني ولديهما توأمان ماكس وإيمي.

لقد فوجئ المعجبون جدًا عندما سمعوا أنه بعد ما يقرب من عقدين من الزمن، تم لم شمل لوبيز وأفليك. لقد تزوجا في صيف عام 2022 واستمرا في الاختلاط مع أسرتهما. من المحتمل أن يكون الألبوم الجديد بمثابة انعكاس لرحلة العودة إلى بعضهما، حيث ذكرت Billboard أسماء أغانٍ مثل "To Be Yours" و"Mad in Love" و"Greatest Love Story Never Told"، بالإضافة إلى "Dear Ben Pt. الثاني."

هناك أيضًا أغنية تسمى "Midnight Train to Vegas"، والتي تبدو بالتأكيد وكأنها إشارة إلى حفل زفاف الزوجين المفاجئ في لاس فيجاس والذي أعقبه حفل أكثر رسمية في ملكية أفليك بجورجيا. هذا هو الألبوم الأول للوبيز منذ تسع سنوات، ومن الواضح أنها تبذل قصارى جهدها. على الرغم من أنه تم الإعلان عن أنه لن يتم إصداره حتى عام 2024، إلا أن "This Is Me... then" تم إصداره في 25 نوفمبر.

ويشير الإعلان الجديد إلى أن يوم الاثنين هو اليوم المنتظر، لذلك يبقى أن نرى ما الذي سيكشف عنه، الألبوم الكامل أو مجرد جزء منه.