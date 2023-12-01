إيلاف: تألقت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في حفل روائع السنباطي الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض.

وبدأت شيرين وصلتها بأغنية «عودت عيني» كلمات أحمد رامي وألحان رياض السنباطي للسيدة أم كلثوم، لتستكمل تألقها بالأغنية الثانية وهي «حيرت قلبي معاك» لنفس الشاعر الكبير وألحان الموسيقار السنباطي.

وعبرت شيرين عن امتنانها بتلك الكلمات: "اسمحولي أحيي المملكة العربية السعودية ملكا وشعبا، وألف شكر لكل حاجة بتحصل معانا، معالي المستشار تركي آل الشيخ، ألف شكر لحبك وتقديرك للفنانين المصريين، وبشكر المايسترو هاني فرحات والفرقة الموسيقية فرد فرد".

وأعلن مقدم الحفل مفاجأة في نهايته وهي أن موسم الرياض سيقيم ليلة خاصة للفنانة شيرين عبد الوهاب.