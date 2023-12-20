إيلاف: حقق الفيلم السعودي "مندوب الليل" مبيعات تجاوزت ١١٤ ألف تذكرة منذ طرح الفيلم يوم الخميس ١٤ ديسمبر في جميع دور العرض في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، ليحقق بذلك أعلى افتتاحية لفيلم سعودي وثاني أفضل فيلم عربي منذ انطلاقته في المملكة.

وقد تصدر العمل قائمة مبيعات شباك التذاكر بفارق كبير عن فيلم Wonka الذي حل في المركز الثاني، وفيلم استوديو جيبلي "الصبي ومالك الحزين" الذي حل في المركز الثالث.

من كتابة وإخراج علي الكلثمي، الفيلم مزيج من الدراما والتشويق نعيش فيه مع فهد القضعاني الثلاثيني الأعزب المضطرب الذي يتوه وحيداً مهموماً كل ليلة في زحمة و شوارع الرياض بين فقدان العاطفة، وضياع الوظيفة، وتوصيل الطلبات، تدفعه كلها للتخلي عن مبادئه في عالم لا يفقه فيه شيئاً.

فيلم "مندوب الليل" من بطولة النجم محمد الدوخي بدور "فهد القضعاني" ويشاركه الفنان القدير محمد الطويان بدور "ناصر القضعاني" والد فهد، ويشارك في بطولة الفيلم هاجر الشمري بدور "ساره القضعاني" أخت فهد القضعاني ومحمد القرعاوي بدور "أبو سعود" و ساره طيبه بدور "مها" و أبو سلو بدور "سلطان اللويحي" ابن عم وصديق فهد.

يشار إلى أن العمل قد صور بالكامل في مدينة الرياض على مدار ٥٥ يوم في مواقع حقيقية حيث حرص علي الكلثمي أن تكون المدينة التي نشأ وتربى فيها شخصية أساسية في الفيلم، الأمر الذي حاز إعجاب النقاد المحليين والعالميين، حيث وصفت مجلة فارايتي العالمية "فيلم مندوب" الليل بأنه يفتح آفاقاً جديدة في السينما السعودية، بينما وصفت جريدة الشرق الأوسط الفيلم بأنه سرد سينمائي فريد من نوعه.

فيلم مندوب الليل من إنتاج ستوديو تلفاز١١ وبدعم من مؤسسة مهرجان البحر السينمائي - صندوق دعم الإنتاج، المنتج التنفيذي علاء فادن، وائل أبو منصور، ومحمد الحمود ومن إنتاج عبدالرحمن جراش القحطاني، شوقي كنيس. كتابة وتأليف علي الكلثمي ومحمد القرعاوي.

فيلم مندوب الليل من توزيع فرونت رو أرابيا، وهي شراكة بين شركة فرونت رو وموفي سينما.