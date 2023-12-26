إيلاف: جلس كيفن سبيسي مع تاكر كارلسون في الفيديو السنوي الخاص به بمناسبة عيد الميلاد، والذي يؤدي خلاله دور فرانك أندروود، شخصية House of Cards، التي قُتلت في الموسم السادس والأخير من العرض.

في كل عام منذ عام 2018، عندما تم تقديم ادعاءات الاعتداء الجنسي ضده، أصدر سبيسي مقطع فيديو لعيد الميلاد حيث يستخدم لهجة فرانك الجنوبية ويتظاهر بأنه هو أثناء مناقشة موضوعات الساعة.

وفي هذا العام، انضم إليه كارلسون، وناقش الاثنان موضوع نتفليكس والانتخابات الرئاسية التي تلوح في الأفق عام 2024.

سأل مقدم برنامج Fox News السابق الممثل عما إذا كان يدرك أنه في كل مرة يفتح فيها شخص ما تطبيق نتفليكس، يكون سبيسي موجودًا في صوت المقدمة، مشيرًا إلى أن "boom boom" من مقدمة مسلسل House of Cards.

وقال سبيسي: "لذا، فمن الغريب أنهم قرروا قطع العلاقات معي علنًا بناءً على مزاعم فقط، وهي مزاعم ثبت الآن أنها كاذبة". "لأنني لا أعتقد أن هناك أي شك بأن نتفليكس موجودة بسببي. لقد وضعتهم على الخريطة، وحاولوا دفني”.