إيلاف: وجدت ملكة جمال بوليفيا موندو 2020 السابقة وملكة جمال بوليفيا 2023، ألوندرا ميركادو كامبوس، 22 عامًا، والمعروفة على نطاق واسع باسم ألوندرا إم سي، نفسها خلف القضبان في سجن ترينيداد للنساء في بيني، بوليفيا.

ويدور اعتقال ملكة الجمال حول مزاعم خطيرة بشأن تهريب أسلحة، إلى جانب تحقيق مستمر في قضية مخدرات تتعلق بصديقها الهارب.

تم الاعتقال بعد شهر من قيام القوة الخاصة البوليفية لمكافحة تهريب المخدرات (FLECN) بمداهمة الشقة المشتركة بين ميركادو كامبوس وصديقها أندريس فاسكيز.

وعثرت السلطات على مخبأ يضم حوالي 100 سلاح ناري، بما في ذلك بنادق هجومية من طراز AK-47 وذخيرة.

أثناء مثولها أمام المحكمة مؤخرًا، أمر القاضي بحبسها لمدة 30 يومًا قبل المحاكمة لأنها قد تحاول الهروب اذا تم اطلاق سراحها بكفالة.

سلطت الإجراءات القانونية الضوء أيضًا على وجود صلة محتملة بتهريب المخدرات، حيث ينتظر المدعون اختبارات الطب الشرعي على سيارة BMW SUV التابعة لشركة ميركادو كامبوس لتحديد ما إذا كان ينبغي تقديم اتهامات اضافية تتعلق بالمخدرات.

وكشف جيراردو بالديراس، المدعي العام في مقاطعة بيني، عن تفاصيل مثيرة للقلق من هاتف محمول تم التحفظ عليه عائد لميركادو كامبوس، وكشف عن مقاطع فيديو لها ولفاسكيز تحتفل بالأسلحة التي تمت مصادرتها لاحقاً خلال المداهمة في نوفمبر. ويشير التحقيق إلى وجود صلة محتملة بين ملكة الجمال السابقة وعصابة تهريب يقودها صديقها الهارب.

على الرغم من منشوراتها المنتظمة التي تعرض أسلوب حياة ساحر على الإنستغرام، مع لقطات بيكيني مثيرة وفساتين سهرة متلألئة، تواجه ميركادو كامبوس الآن الواقع القاسي المتمثل في السجن.