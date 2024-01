إيلاف: كشفت المغنية الأميركية المغنية سيلينا غوميز أنها تخطط لإصدار ألبوم جديد سيكون على الأرجح الأخير لها، لتركز على مسيرتها التمثيلية.

وقالت بطلة مسلسل Only Murders in the Building أنها تهدف إلى التركيز أكثر على مسيرتها التمثيلية والتقاعد من الموسيقى بعد ألبومها التالي.

جاء ذلك في حلقة 7 يناير من برنامج Smartless podcast: "كلما تقدمت في السن، كلما وجدت نفسي أقول: "أريد للعثور على شيء للاستقرار عليه." والقلب يريدها أن تتوقف عن صنع الموسيقى.

وقالت الممثلة البالغm من العمر 31 عاما: "أشعر أن لدي ألبوما آخر بداخلي، لكن من المحتمل أن أختار التمثيل". "سأريد أن أرتاح لأنني متعبة."

أصدرت سيلينا آخر ألبوماتها Revelación في عام 2021، والذي سبقته تسجيلاتها الفردية Stars Dance (2013) و Revival (2015) ثم Rare (2020).

ومع ذلك، فإن جذورها تعود إلى الشاشة الصغيرة، حيث بدأت عملها كممثلة طفلة في فيلم Barney في عام 2002. وبينما اشتهرت بدورها المتميز في Wizards of Waverly Place خلال أيام قناة ديزني، إلا أن عملها في مسلسل Only Murders in the Building أكسبها ترشيحين لجائزة إيمي. ربما لهذا السبب تشعر وكأنها في بيتها على الشاشة.

قالت سيلينا لـCinemaNerdz في عام 2011: "أفكر في نفسي أكثر كممثلة". وأوضحت: "أنا أعمل بجد حقًا عندما يتعلق الأمر بالتمثيل وأريد أن أفعل ذلك لفترة طويلة. لذا، هذا هو المكان الذي آمل أن يتم فيه الاعتراف بي على المستوى المهني".