إيلاف: يبدأ فيلم مديحة لحسن أوزوالد بمشهد لفتاة إيزيدية تبلغ من العمر 15 عامًا هربت مؤخرًا من عبودية داعش - وهي تطارد الجمال. تحاول جذب انتباه فراشةتجلس على ساق الهندباء عن طريق إصدار أصوات التقبيل بفمها. عندما تطير الحشرة بعيدًا، تتبعها المراهقة إلى زهرة أخرى.

في المشهد التالي، تعرفنا مديحة على مخيم اللاجئين الواقع في المنطقة الكردية في شمال العراق، والذي تعتبره وطنها. تعيش هنا منذ عامين مع شقيقيها الأصغر غزوان وعدنان، اللذين التقينا بهما أثناء لعبهما مع الكتاكيت. عندما وجهت مديحة الكاميرا أخيرًا إلى نفسها، يومض وجهها الشاب المستدير أمام الشاشة قبل أن يختفي خلف الكاميرا. تعلن أنها بحاجة إلى أن تكون بمفردها، لتذهب إلى مكان لا يستطيع أحد سماعها.

أين تذهب مديحة في هذه اللحظات؟ هذا هو السؤال المركزي في فيلم أوزوالد الوثائقي الكاشف والمؤلم عن حياة المراهق في أعقاب العبودية والإبادة الجماعية. الفيلم، الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في DOC NYC وتعد إيما طومسون من بين منتجيه التنفيذيين، يؤلف صورة رقيقة لبطلته الشاب.

قبل أن يتم بيع مديحة كعبدة لداعش، كانت تعيش في بلدة سنجار الهادئة مع والدتها وأبيها وثلاثة إخوة أصغر منها. وفي عام 2014، غزت قوات تنظيم الدولة الإسلامية قريتهم. كان الجنود في مهمة إبادة جماعية للقضاء على الشعب اليزيدي، وهي أقلية دينية تمزج عقيدتها بين المعتقدات الإسلامية التقليدية والمعتقدات الفارسية القديمة وشرق البحر الأبيض المتوسط.

تشرح بطاقة عنوان مبكرة كيف قُتل رجال إيزيديون وأُلقيت جثثهم في مقابر جماعية، وتدرب الصبية الصغار ليصبحوا جنود أطفال، وأجبرت النساء والفتيات على العبودية الجنسية.

إن تداعيات محاولة الإبادة هذه وغزو الأراضي الإيزيدية المقدسة يتردد صداها في جميع أنحاء المنطقة اليوم.

في بداية الفيلم، تعيش مديحة مع شقيقيها (أنقذهما عمهما من العبودية والتجنيد الإجباري لدى داعش)، ولا تزال تبحث عن والدتها عفاف وشقيقها الأصغر بازان. وهم من بين آلاف الإيزيديين الذين ما زالوا في عداد المفقودين.

ماذا يفعل هذا النوع من العنف بالشعب وأطفاله؟ يجعل الفيلم هذا السؤال أكثر واقعية من خلال وضع الكاميرا بين يدي بطلته مديحة. يقسم الفيلم الوثائقي لأوزوالد قصة مديحة إلى خيطين منفصلين وحميمين وعاطفيين.

الأول، الذي تم تصميمه على أنه فيلم تشويق، يروي محاولات رجال الإنقاذ المحترفين لتحديد مكان والدة مديحة وشقيقها وقرار المراهقة باللجوء القانوني. ضمن هذه الرواية المترامية الأطراف والملفتة للنظر، يقدم أوزوالد السياق الجيوسياسي للإبادة الجماعية للإيزيديين، ويشرح كيف أن القليل من ضحاياها حصلوا على الحرية أو العدالة. يغطي الفيلم الوثائقي النظام الخطير الذي يجب على فرق الإنقاذ أن تتنقل فيه من أجل استعادة أسرى تنظيم الدولة الإسلامية - الذين أُجبر بعضهم على تغيير أسمائهم أو تم بيعهم كعبيد - ويأخذ المشاهدين إلى قلب مخيم الهول، وهو معسكر يسيطر عليه تنظيم داعش. في شمال شرق سوريا، حيث تعيش العديد من النساء والأطفال الأيزيديين مع الجنود. البيئة معادية للغرباء، الذين يجب عليهم استخدام تكتيكات سرية للتواصل مع الجواسيس داخل المعسكر للحصول على ما يصل عادةً إلى فتات من المعلومات. في الخيط الأول، يسرد أوزوالد أيضًا محاولات مديحة لفتح تحقيق رسمي ضد آسرها الداعشي. وتتطلب العملية من المراهقة أن تروي ذكريات مؤلمة للشرطة، والتي حاولت نسيان بعضها.



على الرغم من أن كلا الموضوعين يغطيان معلومات مهمة، إلا أن مديحة في الموضوع الثاني تقدم ما تقدمه القليل من الأفلام الوثائقية التي تغطي صراعات هذه المنطقة. اللقطات التي تصورها مديحة للحياة اليومية في المخيم تنبض بتفاؤل مدمر. لدينا هنا مراهقة خذلها المجتمع وأسكتها لاحقًا، حزنها وعزلتها وغضبها واضحين، لكنها تخفي نفسها في الأماكن العامة، وتتخذ وضعية منفصلة يقرأها الكبار على أنها علامة على النضج. ومع ذلك، فهي تبحث عن الجمال وتقدم صور الفراشات التي تجلس على نباتات الهندباء، ومشاهد الجبال ولحظات مع إخوتها وهم يسبحون ويركضون ويلعبون.

محاولات مديحة لاستعادة روايتها والشفاء من بعض الصدمات النفسية يتم إحباطها من قبل الكبار الذين يصرون على مطالبتها بان تنسى. من المفهوم أنها تحجم عن الأجزاء الأكثر إيلامًا من أسرها، لكن الصمت داخل مشاهدها في الوثائقي يعبر عن قبضتهم على روحها. وبينما تصبح مديحة أكثر راحة أمام الكاميرا، نرى عدد المرات التي تنغلق فيها الشابة على نفسها. هناك مساحات قليلة في المخيم حيث يمكنها التعبير عن مشاعرها، كما أن هناك جيوبًا أقل من الوقت لتستوعبها.

تقضي معظم أيامها في رعاية إخوتها الأصغر سناً، الذين يتجلى غضبهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية في وعود بأن يصبحوا متشددين ويقتلوا آسريهم. وفي داخلها، يتتبع الفيلم عدم منطق القوة العسكرية ويظهر كيف أن العنف لا يؤدي إلا إلى المزيد من العنف.

يصور هذا الخيط من فيلم مديحة، بتعاطف بسيط، كيف تتعامل المراهقة وإخوتها مع الحزن الجماعي. إنهم يصلون من أجل لم شملهم مع بقية أفراد أسرهم ويحلمون بوضوح بقريتهم. من خلال تكليف مديحة بالكاميرا، منحها أوزوالد وإخوتها فرصة لممارسة الأمل. وهم بدورهم قدموا للجمهور دعوة مقدسة. هناك لحظة، في وقت مبكر من الوثائقي، عندما توقظ مديحة أحد إخوتها من النوم. وتسأل: هل حلمت بسنجار؟ فيجيبها والابتسامة على وجهه: “أتمنى أن نعود إلى قريتنا حتى نتذكر ماضينا”. بعد مشاهدة مديحة، من المستحيل عدم مشاركة هذه الرغبة.