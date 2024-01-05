إيلاف: طمأن نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي الجمهور عن صحة الفنان اللبناني فادي إبراهيم، موضحاً أنه تعرض لوعكة صحية نتيجة إصابته بمرض السكري، وأدت إلى بتر أحد أطرافه، وتوقف إحدى كليتيه تماماً عن العمل. بينما تعمل كليته الأخرى بشكل ضعيف جداً.

وأكد أن حياته لم تعد في خطر، كاشفا أنه يمكث بالمستشفى الآن بسبب عمليات غسيل الكلى.

ويحاول الأطباء إنقاذ الكلية الأخرى للفنان اللبناني صاحب الـ 67 عاماً، وكذلك الحفاظ على ساقه الثانية من البتر



وكان إبراهيم قد علّق في وقت سابق على ما يمر به، حيث جاء في بيان أصدره عبر نقابة الممثلين ونشره الكاتب والمخرج المسرحي كلوفيس عطالله عبر حسابه على "فيسبوك": "أصدقائي وأحبائي... أتقدّم منكم بأسمى آيات الشكر والامتنان لمحبتكم واهتمامكم الكبير بوضعي الصحيّ الحرج، والذي عبّرتم عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنوّه بالجهود التي تبذلها نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون التي تتابع منذ البداية كلّ التفاصيل، ولديها الجواب عن أيّ سؤال، وتحديداً بشخص النقيب نعمة بدوي. مع خالص شكري وامتناني ومحبتي.. فادي إبراهيم".