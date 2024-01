إيلاف: يتنحى المنتج نايجل ليثجو عن منصبه كعضو لجنة التحكيم في برنامج So You Think You Can Dance، بعد أن اتهمته قضيتان بالاعتداء الجنسي.

ليثجو، المنتج التنفيذي للبرنامج، متهم بالتحرش بباولا عبدول وتقبيلها بالقوة في المصعد قبل حوالي 20 عامًا. وفي دعوى قضائية ثانية، اتهمته متسابقتان في برنامج All American Girl بمحاولة تقبيلهما بالقوة بعد حفل ختامي في عام 2003.

وقال ليثجو في بيان لمجلة Variety: "لقد أبلغت منتجي So You Think You Can Dance بقراري بالتراجع عن المشاركة في البرنامج هذا العام". "لقد فعلت ذلك بقلب مثقل ولكن طوعًا تمامًا لأن هذا البرنامج الرائع كان دائمًا يدور حول الرقص والراقصين، وهذا هو المكان الذي يجب أن يظل تركيزه فيه. وفي هذه الأثناء، أكرس نفسي لتبرئة اسمي واستعادة سمعتي”.

ليثجو، 74 عامًا، كان عضوًا في لجنة تحكيم برنامج "So You Think You Can Dance" منذ بدايته في عام 2005. ومن المقرر أن يتم عرض الموسم الثامن عشر لأول مرة على قناة Fox في الرابع من مارس.

فتحت شركة 19 Entertainment التابعة لشركة Sony Pictures Television، والتي تشارك في إنتاج So You Think You Can Dance، تحقيقًا بشأن ليثجو، حسبما قال مصدر لمجلة Variety يوم الأربعاء.

في بيان، قالت Fox و19 Entertainment وDick Clark Productions إن الموسم المقبل "سيستمر، على الرغم من عدم وجود نايجل ليثجو، لضمان بقاء العرض ملتزمًا بالمتسابقين، الذين عملوا بجد بشكل لا يصدق للحصول على فرصة المنافسة على مسرحنا".

وأضافت الشركتان: "لم يتم اتخاذ قرار بشأن حكم بديل لهذا الموسم، والذي سيُعرض لأول مرة على قناة FOX يوم الاثنين 4 مارس".

كانت عبدول عضوًا في لجنة تحكيم برنامجي "So You Think You Can Dance" و"American Idol"، اللذين أنتجها ليثجو أيضًا. ورفعت دعوى قضائية ضده في 29 ديسمبر بموجب قانون المساءلة عن الاعتداء الجنسي والتستر في كاليفورنيا، والذي أعاد إحياء بعض الدعاوى القضائية التي كان من الممكن أن يتم حظرها بموجب قانون التقادم.

تزعم عبدول أنه خلال أحد المواسم الأولى لبرنامج "أمريكان أيدول"، كانت هي وليثجو يسافران لحضور الاختبارات الإقليمية للبرنامج وأقاما في نفس الفندق. وتزعم أنه تحرش بها جنسياً بالمصعد.

وبعد حوالي عقد من الزمن، زعمت أن ليثجو دعاها إلى منزله لتناول العشاء وفرض نفسه عليها بينما كانت تجلس على أريكته. وفي كلتا الحالتين قاومت وهربت، بحسب الدعوى القضائية التي رفعتها.

وزعمت أيضًا أن ليثجو متورط في التحرش اللفظي والتنمر، وأنها حصلت على أجر أقل من الحكام الذكور في برنامج "أمريكان أيدول".

ونفى ليثجو بشدة مزاعم عبدول، قائلاً في بيان إنها "كاذبة" و"مسيئة للغاية"

وأضاف: "على الرغم من أن تاريخ باولا في السلوك غير المنتظم معروف جيدًا، إلا أنني لا أستطيع التظاهر بأنني أفهم بالضبط سبب قيامها برفع دعوى قضائية يجب أن تعرف أنها غير صحيحة". لكن يمكنني أن أعد بأنني سأحارب هذا التشهير المروع بكل ما أملك".

في الدعوى الثانية، زعمت متسابقتان أن ليثجو مشى ذات مرة على موقع تصوير "All American Girl" وضرب وأرداف الراقصين. لم تحدد هذه الدعوى ليثجو أو المدعين أو العرض بالاسم، ولكن باستخدام الأحرف الأولى فقط بدلاً من ذلك.

قالت عبدول، التي بدأت مهنة ثانية كقاضية في برنامج تلفزيوني واقعي، إنها لم تتحدث علناً في وقت أقرب لأنها كانت تخشى أن يتم حظرها من قبل أحد أقوى الرجال في الصناعة. حددت دعواها شركة 19 Entertainment والعديد من الشركات الأخرى كمتهمين، زاعمة أنهم قاموا بحماية ليثجو وعملوا على التستر على الانتهاكات.

وقال ليثجو في بيانه إنه علم لأول مرة بادعاءات عبدول من خلال القراءة عنها في الصحافة.