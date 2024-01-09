من المقرر أن تقوم نجمةُ الروك اليابانية يوشيكي بتأليفِ أغنية عالمية للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس Hello Kitty.

صرح عملاق الترفيه سانريو أن الأغنية الجديدة لليوبيل الذهبي للعلامة التجارية ستصدر هذا الربيع. وتضيف الشركة أن يوشيكي "تجري محادثات مع متعاونين رفيعي المستوى لإدخالها في المشروع".

تقول يوشيكي، التي أسست وتقود فرقتي الروك X Japan و The Last Rockstars في بيان: "مرحبًا كيتي، تهانينا بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسك. إنهُ لشرف عظيم لي أن أتلقى عرضًا لإنشاء أغنية عالمية رسمية لمثل هذا الحدث الرائع. Hello Kitty دائمًا لطيفة وتجعل الجميع يبتسمون. ولكن هذا ليس كل شيء. لديك أيضًا قوة داخلية".

وأضافت: "عندما نقوم بتكوين صداقات مع الآخرين، أشعر كما لو أنني أفهم الأسباب العديدة التي تجعل الناس في جميع أنحاء العالم يحبونك".

وختمت: "أنا أقوم بتأليف أغنية تتناسب تمامًا مع الصفات الرائعة لـ Hello Kitty."