إيلاف من فلوريدا: يوم الأحد الماضي، شاهدنا ماديسون مارش، المتفائلة والمتحمسة، تتسلم التاج من ملكة جمال أميركا السابقة، غريس ستانكي.

انتصرت مارش على ممثلة تكساس إيلي برو، التي حصلت على المركز الثاني.

في حين أن المتأهلين للتصفيات النهائية الثانية والثالثة والرابعة هم سيدني بريدجز من ولاية إنديانا، ومالوري هدسون من كنتاكي، وكارولين بارنتي من رود آيلاند، على التوالي.

ما يجب أن تعرفه عن ماديسون مارش، ملكة جمال أميركا الجديدة

بالإضافة إلى جمالها، تتمتع هذه الشابة من كولورادو بحياة ممتعة للغاية مع العديد من النقاط البارزة:

هي أول ضابطة في القوات الجوية في الخدمة الفعلية تفوز، ولأول مرة في تاريخ المسابقة الممتد لأكثر من 100 عام، بالتاج.

ماديسون تحمل رتبة ملازم ثاني.

لديها صدقة تكريما لوالدتها

تواصل ملكة جمال أميركا الجديدة تكريس وقتها لمحاربة سرطان البنكرياس بعد أن فقدت والدتها بسبب المرض في عام 2018. من خلال مؤسسة ويتني مارش تمكنت من جمع أكثر من 250 ألف دولار لأبحاث سرطان البنكرياس حتى الآن.

تدرس للحصول على درجة الماجستير في السياسة العامة

حصلت الشابة البالغة من العمر 22 عامًا على منحة ترومان الوطنية وتسعى للحصول على درجة الماجستير في السياسة العامة في كلية كينيدي بجامعة هارفارد. وهي أيضًا خريجة متدربة في كلية الطب بجامعة هارفارد. تتطلع مارش إلى استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن سرطان البنكرياس.

حاصلة على الحزام الأسود في التايكوندو

تستمتع ماديسون بالفنون القتالية وغالبًا ما تمارسها في أوقات فراغها.

طيار خاص معتمد، وطيار محترف في القوات الجوية، حائزة على جوائز

إحدى الهوايات التي تستمتع بها ملكة جمال أميركا الجديدة هي الطيران في الهواء.

بدأت المشاركة في المسابقات الجمالية عندما انضمت إلى الجيش

قبل المشاركة في مسابقة ملكة جمال أميركا، تحدثت ماديسون عن كيفية بدء التدريب على مسابقات ملكات الجمال عندما انضمت لأول مرة إلى القوات الجوية في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست: "بالنسبة لي، إنه أمر رائع لأنني بحاجة إلى الحفاظ على لياقتي البدنية وفي صالة الألعاب الرياضية للجيش، لذلك يتزامن ذلك بالفعل مع التدريب على المسابقة".

تحدثت ماديسون أيضًا عن شعورها بأن التنافس على لقب ملكة جمال كولورادو كان وسيلة ممتازة للتواصل بين عالمين. وقالت للمنفذ: “في الجيش، إنها مساحة مفتوحة للقيادة حقًا بالطريقة التي تريد أن تقود بها – داخل وخارج الزي العسكري”.

