إيلاف من الرياض: أعلنت هيئة الموسيقى السعودية تفاصيل وموعد إقامة مهرجان الرياض الدولي للجاز بنسخته الأولى.

وأشارت إلى أن مسرح ميادين في الرياض سيحتضن المهرجان خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير المقبل. وبينت أن هذا يأتي وسط مشاركة لعددٍ من الفنانين السعوديين والعرب والعالميين.

كما ويُعقد المهرجان على مدى ثلاثة أيام، يشهد خلالها أداءً حياً يشارك فيه فنانون مختصون بفنون الجاز، والألوان الموسيقية المختلفة المشتملة على عناصر من موسيقى الجاز.

هذا بالإضافة إلى عدة مناطق مختلفة بتفعيلات متنوعة تهدف من خلالها الهيئة لصناعة تجربة فنية، وثقافية متكاملة في إطار سعيها للارتقاء بمجال الموسيقى الوطنية نحو الازدهار على مستوى عالمي.

ويأتي إقامة مهرجان الرياض الدولي للجاز في نسخته الأولى ضمن إستراتيجية هيئة الموسيقى الهادفة لإثراء مجال الموسيقى السعودية. ويتضمن ثلاث ليالي فنية من 7 إلى 9 فبراير القادم، والتي سيستمتع خلالها الزوار بثراء وتنوّع موسيقى الجاز.

ويمثل المهرجان فرصة رائعة للجمهور للاستمتاع بموسيقى الجاز، ومقابلة أبرز وأشهر الفنانين والفنانات على مستوى محلي وعالمي، من خلال ثلاث ليالي فنية متتالية من 7 إلى 9 فبراير 2024 ، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

الليلة الأولى 7 فبراير

سيحيي الليلة الأولى من مهرجان الرياض الدولي للجاز بتاريخ 7 فبراير، فنانة موسيقى البوب الإلكترونية "فلانة"، وهي الفنانة السعودية "نادين لنجاوي" المعروفة بإسم "فلانة"، والتي تعد من أبرز المواهب المحلية الصاعدة والمتميزة بالفنون الموسيقية المتنوعة، والتي كشفت عبر حسابها على الانستغرام عن سعادتها بالمشاركة في النسخة الأولى لمهرجان الرياض الدولي للجاز، ودعت جمهورها لحضور هذا الحدث الفريد الذي يعد بتقديم تجربة لا مثيل لها لموسيقى الجاز.

كما سيعتلي المسرح في هذه الليلة الفرقة العالمية "ذا كات إمباير" The Cat Empire ، والفنانة العالمية الشهيرة يولاندا براون YolanDa Brown OBE والتي أعربت عن سعادتها بالمشاركة في النسخة الأولى من مهرجان الرياض الدولي للجاز.

الليلة الثانية 8 فبراير

سيكون جمهور مهرجان الرياض الدولي للجاز في ليلته الثانية بتاريخ 8 فبراير على موعد مع نخبة من أبرز فناني موسيقى الجاز، حيث ستعتلي المسرح الفنانة العالمية الشهيرة "شاكا خان" CHAKA KHAN ، والفرقة العالمية المعروفة بعروضها الساحرة "كوكوروكو" KOKOROKO ، كما ستشارك فرقة "مجاز" البحرينية المتميزة بمقطوعاتها الموسيقية، في عروض هذه الليلة من المهرجان.

الليلة الثالثة 9 فبراير

سيستمع الجمهور الحاضر لليلة الثالثة من مهرجان الرياض الدولي للجاز بتاريخ 9 فبراير بأجمل المقطوعات الموسيقية بمشاركة أبرز الفرق والفنانين، وذلك بمشاركة الفرقة السعودية "قروشة" Garwasha التي حققت شهرة واسعة مؤخرا بعروضها الفريدة الجاذبة، كما سيشارك في هذه الليلة الفنان العالمي "ماسيجو" Masego ، والفرقة الموسيقية العالمية الشهيرة "هاييتوس كايوتي" HIATUS KAIYOTE .