إيلاف من القاهرة: أعلن الممثل أمير المصري عن تعاونه مع الماركة العالمية ايف سان لوران لإطلاق عطرهم الرجالي الجديد My Self من خلال فيديو نره عبر حسابه على الإنستغرام.

ومؤخرً أعلن مهرجان SXSW عن العرض العالمي الأول لفيلم See it Say it لأمير المصري ضمن مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة ٣١ من المهرجان التي تقام فاعليتها ما بين ٨ الى ١٦ مارس في اوستن تكساس – الولايات المتحدة.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب فقير، ولكنه طموح ويريد فرصة مشاركة في تجارب الأداء لدور سينمائي، وبعدها تتغير حياته للأبد، وتتطور الأحداث بعد ذلك. يضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: أمير المصري، جولي نامير، مادلين بوير، وهو من تأليف وإخراج نيز.

ويعرض للمصري حالياً أحدث أعماله مسلسل Vigil 2 على BBC, Peacok, NBC ويشاركه بطولته سوران جونز، روز ليزلي، غاري لويس.

يـذكر أن المصري كان قد أعلن مشاركته في المسلسل الأيرلندي Faithless الذي يتكون من 6 حلقات وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والدراما، ويقدم خلاله شخصية زين وهو شاب مصري أيرلندي يعيش في لوس أنجلوس، تدفعه الظروف لمساعدة أخيه الكبير في تربية بناته، ولكنه يواجه أزمات في التعامل معهن، والمسلسل من تأليف باز عشماوي ومن إخراج ديكلان ريكس.