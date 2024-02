إيلاف: إليزابيث موس ممثلة متلونة، لا تكرر شخصية سبق وقدمتها من قبل، وأدائها الحائز على جوائز في أعمال مثل Mad Men، وTop of the Lake، وThe Handmaid’s Tale، وغيرها أكبر شهادة على ذلك.

والآن سنشاهدها وهي تقوم بدور عميلة MI6 الماكرة إيموجين سالتر في المسلسل القصير The Veil للمخرج ستيفن نايت والذي تم الإعلان عنه لأول مرة في عام 2022 ومنذ ذلك الحين حظي باهتمام معجبيها.

كشفت مجلة Vanity Fair مؤخراً عن الصور الأولى من العمل، بجانب اليزابيث موس، تعطينا الصور نظرة على شخصية يمنى مروان (وعديلة الإدريسي).

The Veil يتبع العلاقة المشحونة بين المرأتين إيموجين وعديلة، اللتين تورطتا في لعبة مميتة من الحقيقة والأكاذيب أثناء تنقلهما من اسطنبول إلى باريس ولندن. إحدى المرأتين تحمل سرًا بينما تكافح الأخرى لكشف الحقيقة قبل أن يفقد الآلاف من الأشخاص حياتهم.

يبدأ المسلسل بتظاهر إيموجين التي تلعب دورها موس بأنها "عاملة في منظمة غير حكومية بريطانية في مخيم للاجئين" على الحدود بين سوريا وتركيا حيث تلتقي بعديلة لأول مرة. ونظرًا لظروفهما، فإن لكل منهما صراعات وولاءات خاصة بهما.

"لقد قمت بالتحدث مع أشخاص في أجهزة المخابرات الفرنسية حول ما يحدث بالفعل، والعثور على مقتطفات من قصص حقيقية عن أشخاص حقيقيين،" يكشف مخرج العمل ستيفن نايت للمجلة. ويوضح كذلك: "تتعلم أشياء عن الأشخاص الذين انخرطوا في هذا العالم، من كلا الجانبين، وهذا يذهلك".

مما لا شك فيه The Veil سيقدم قصة واقعية للغاية عن امرأتين في رحلة معًا ولكن لا يمكنهما الثقة في بعضهما البعض تمامًا. يتم دعم موس ومروان أيضًا من قبل دالي بن صالح في دور حبيب إيموجين - مالك، وجوش تشارلز في دور -ماكس عميل سري أميركي. وسيلعبون معًا شخصيات معقدة للغاية. ويقول نايت: "أحب فكرة الأشخاص المكلفين بأشياء مهمة حقًا، مثل حماية العالم، وهم بشر حقيقيون، معيبون وسخيفون وغير معصومين من الخطأ".

من المقرر أن يعرض العمل على منصة Hulu هذا العام.