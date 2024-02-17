كشفت مجلة ليكسبريس الفرنسية الكبرى أن محررها السابق البارز، فيليب غرومباخ، تجسس لصالح الاتحاد السوفيتي لمدة 35 عاما.

كان غرومباخ شخصية ذات صلات استثنائية في المجتمع الفرنسي لعقود، وكان يعتبر الرؤساء والممثلين والعمالقة الأدبيين أصدقاء مقربين.

وكان شخصية أسطورية في الصحافة شكل الاتجاه التحريري لواحدة من أنجح المطبوعات الفرنسية.

وعندما توفي في عام 2003، قال وزير الثقافة جان جاك إيلاغون إن غرومباخ كان "أحد أكثر الشخصيات التي لا تنسى والتي تحظي بالاحترام في وسائل الإعلام الفرنسية".

لكنه كان أيضا جاسوسا لوكالة المخابرات السوفيتية (كي جي بي).

يمكن العثور على دليل شامل على حياة غرومباخ المزدوجة في ما يسمى بأرشيف ميتروخين، الذي سمي على اسم الرائد السوفيتي الذي قام بتهريب آلاف الصفحات من الوثائق من الأرشيف السوفيتي وسلمها إلى بريطانيا في عام 1992.

تم تجميعها لاحقا في كتاب لكريستوفر أندرو وفاسيلي ميتروخين.

ومن بين آلاف الصفحات من الوثائق ملفات تعريف تحدد ملامح الغربيين الذين تجسسوا لصالح الاتحاد السوفيتي.

قبل عدة أشهر، أحد أصدقاء إتيان جيرارد، محرر الشؤون الاجتماعية في ليكسبريس والمؤلف المشارك لملف عن غرومباخ، أخبره أن أحد معارفه الذي كان يبحث في ملفات ميتروخين قد صادف إشارات إلى ليكسبريس.

وقالت الوثائق إن وكيلا يحمل الاسم الرمزي "لبروك" كان يعمل لدى الكي جي بي، وتظهر تفاصيل سيرة ذاتية تطابقا مع غرومباخ.

أثار هذا اهتمام جيرارد على الفور.

وقال جيرارد لبي بي سي: "بدأت في البحث فيه ووجدت اسم غرومباخ مكتوبا باللغة الروسية وبعض الصور". "ثم أصبحت الأمور أكثر خطورة. لقد تواصلت مع المخابرات الفرنسية لتأكيد أن بروك كان بالفعل غرومباخ، وتطورت الأمور من هناك".

ولد غرومباخ في باريس عام 1924 لعائلة يهودية، وفر من فرنسا مع والدته وإخوته في عام 1940 وهو العام الذي غزت فيه ألمانيا النازية فرنسا وتولى المارشال فيليب بي أوكتين السلطة في فيشي بنظام متعاون مع النازيين.

انضم غرومباخ إلى الجيش الأمريكي على الفور تقريبا وقاتل إلى جانب المقاومة في الجزائر عام 1943. بعد الحرب، انضم إلى وكالة الأنباء الفرنسية لكنه استقال بعد فترة وجيزة احتجاجا عل تصرفات الحكومة الفرنسية في الحرب في الهند الصينية.

Getty Images فيليب غرومباخ في سنوات شبابه

في عام 1954، قام جان جاك سيرفان شرايبر مؤسس اكسبريس بتعيين غرومباخ للعمل فيها.

ومنذ ذلك الحين بدأ غرومباخ يقيم صلات مع بعض من أبرز الشخصيات في فرنسا في القرن العشرين.

ساعد في إعادة تأهيل سمعة السناتور آنذاك والذي اصبح رئيسا، فرانسوا ميتران، عندما اتهم بتمثيل ارتكاب اغتيال في عام 1960. كان قريبا من سيرفان شرايبر صاحب النفوذ، والرئيس فاليري جيسكارديستان ورجل الدولة البارز بيير ميند أوشيس فرانس وآخرين.

كان الممثلان آلان ديلون وإيزابيل أدجاني ضيفين في حفل زفافه عام 1980، حيث كان بيير بيرج لمؤسس المشارك لإيف سان لورا، وفرانسواز ساغان، الشاهدين القانونيين لزواجه.

وكان غرومباخ جاسوسا طوال ذلك الوقت.

قد ينظر البعض إلى قراره بالتجسس لصالح الاتحاد السوفيتي على أنه قصة رومانسية عن الولاء لنظام محكوم عليه بالفشل. لكن ميتروخين نفسه تكهن بأنه بينما ربما كانت الأيديولوجية هي التي جذبت غرومباخ في البداية إلى الكي جي بي، لكن بعد بضع سنوات فقط، أصبحت أسباب بقائه كجاسوس أقل ارتباطا بالرغبة في النهوض بقضية الشيوعية في أوروبا، وأكثر من ذلك برغبته في كسب ما يكفي من المال لشراء شقة في باريس.

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كانت الحوافز المالية جذابة بالتأكيد. وفقا لملفات ميتروخين، حيث بين عامي 1976 و 1978 فقط، حصل غرومباخ على ما يعادل 250,000 دولار مقابل خدماته للكي جي بي. وفي ثلاث مناسبات أخرى في عقد السبعينيات، حصل على مكافأة إضافية لكونه واحدا من أفضل 13 جاسوسا سوفييتيا في فرنسا.

ومع ذلك، من غير الواضح ما هي المهام التي قام بها بالضبط. تظهر ملفات ميتروخين أنه خلال الانتخابات الرئاسية عام 1974، أعطاه الكي جي بي ملفات ملفقة عن مرشحي الرئاسة اليمينيين كان من المفترض أن تخلق توترا.

على الرغم من أن ليكسبريس تقتبس من الوثائق ما مفاده أنه عهد إلى غرومباخ بمهمة "تسوية قضايا حساسة" و "الاتصال بممثلي وقادة الأحزاب السياسية والجماعات"، إلا أن هناك القليل من الأمثلة الملموسة الأخرى على مساعدة غرومباخ بنشاط للاتحاد السوفيتي.

ربما هذا هو السبب أن الكي جي بي قطع العلاقات معه في أوائل 1980. وفقا لكتاب ملفات ميتروخين، اعتبر عملاء الكي جي بي في باريس أن غرومباخ "غير صادق" وشعروا أنه بالغ في قدراته على جمع المعلومات وقيمة ذكائه. وتم تركه في عام 1981.

لن نعرف أبدا ما إذا كان غرومباخ قد شعر بالارتياح لأن حياته المزدوجة لم تعد موجودة، أو كيف شعر حيال سنوات خدمته في الكي جي بي.

وسواء كان ذلك بسبب الشعور بالعار أو الشعور الباقي بالولاء ، فقد رفض المحاولة الوحيدة المعروفة في عام 2000 من قبل الصحفي، تييري وولتون، لمعرفة المزيد عن سنواته كجاسوس. بدا أن جرومباخ يعترف في البداية بشكل غير مباشر بماضيه، لكنه عاد لاحقا، مهددا بمقاضاة وولتون إذا مضى في الكتاب الذي كان يخطط له.

وتخلى وولتون عن المشروع، لكن يبدو أن الحادث أثار في غرومباخ رغبة في التحدث عن تجربته.

وأخبرت أرملته نيكول مؤخرا ليكسبريس أنه بعد فترة وجيزة من زيارة ولتون ، أخبرها زوجها الراحل بالحقيقة. وقالت للمجلة: " أوضح لي أنه كان يعمل لدى الكي جي بي قبل أن نتزوج".

وقالت إنه ذكر أنه " ثار" بسبب العنصرية التي شهدها في تكساس أثناء وجوده في الجيش الأمريكي، وألمح إلى أن هذا دفعه إلى السعي للتعاون مع الاتحاد السوفيتي بدلا من ذلك. وقالت نيكول لـ" إكسبريس": "أضاف على الفور أنه أراد التوقف على الفور تقريبا، لكنه تعرض للتهديد".

ويقول جيرارد إنه ليس لديه مشكلة في الكشف عن الحقيقة حول رئيس التحرير السابق.

"كان لدي بالتأكيد شعور بأنني كنت أقوم بعملي. الأمر متروك لنا لإجراء التحقيق، لأنه يهمنا، حتى لوكان ذلك يعني الكشف عن حقائق غير مريحة".

واستغرقت كتابة القطعة ثلاثة أشهر، لكنها آتت أكلها. التقطت كل وسائل الإعلام في فرنسا القصة تقريبا، ربما لأن الكثيرين ما زالوا يتذكرون غرومباخ كشخصية عظيمة سيطرت على المشهد الإعلامي الفرنسي لعقود.

قد يميل البعض إلى نفض الغبار عن نسخهم القديمة من اكسبريس من سنوات غرومباخ بحثا عن رسائل مموهة مؤيدة للسوفييت، لكن من غير المحتمل أن يجدوا أي شيء.

في عقد 1950، في ظل الفترة الأولى التي قضاها غرومباخ كرئيس تحرير، مالت مجلة ليكسبرس باتجاه اليسار دون تأييد الشيوعية ؛في عقد 1970 ، عندما كان غرومباخ مرة أخرى على رأس القيادة، انتقلت ليكسبرس إلى مساحة معتدلة وليبرالية وسطية بحزم.

وكما يشير التقرير في ليكسبريس، فإن عمل غرومباخ كجاسوس لم يكن أبدا لنشر الدعاية.

وقال جيرارد" كان حريصا على إبقاء عمله كجاسوس منفصلا عن عمله كمحرر مجلة". "لكن هذا هو بالضبط سبب نجاح كل شيء. أراد الكي جي بي منه التمسك بغطائه لبرجوازية وسطية لمواصلة التمويه."

"عكس روح الكي جي بي بشكل جيد.. لقد كانت خطوة ذكية. ونجحت."