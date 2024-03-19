إيلاف من القاهرة: في 5 نيسان (أبريل) المقبل، سيتم عرض فيلم "سري للغاية" "Strictly Confidential"، وهو فيلم "مثير"، ومن بطولة إليزابيث هيرلي وجورجيا لوك، وهو من إخراج داميان هيرلي، ابن بطلة الفيلم إليزابيث هيرلي.

الفيلم "المثير" على حد وصف تقارير الصحافة العالمية، جعل إليزابيث هيرلي تخلع ملابسها، وتقوم بتصوير مشاهد "جريئة" في وجود ابنها المخرج أثناء التصوير.

فيما يتعلق بعمل الابن مخرجاً، واحتمال شعورها بنوع من التوتر في وجوده، واخراجه هذه المشاهد، قالت هيرلي البالغة من العمر 58 عاماً: "إن وجوده هناك يعني أنني أشعر بالأمان والرعاية".

ماذا يقول الإبن؟

بالنسبة لداميان هيرلي"الابن"، ومن جهته يقول: "أدرك جيداً أن البعض يرونه أمراً مثيراً للجدل، ولكن ذلك يعد جزءاً أساسياً من حياتي بأكملها ومن عملي، لذا فهو لا يشكل شيئاً غريباً بالنسبة لنا، إنه جزء من العمل".

وفقاً لما نقلته صحيفة "ماركا" المدريدية، وفي حديث مشترك، اتفق كلاهما "الأم والابن" على أنهما يحبان العمل معًا وتشير إليزابيث هيرلي إلى أنها تفضل وجود ابنها كمخرج، وتشعر بالارتياح معه، وتضيف :"إنه يعتني بي... من المريح معرفة أن هناك شخصا خلف الكاميرا يعتني بك".



