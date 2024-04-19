في صف مكون من 30 طفلاً، لا يمكن للتلاميذ جميعا التعلم بنفس الطريقة ولا يتوفر لدى المعلم الوقت لتعليمهم جميعًا بشكل مختلف. لكن الذكاء الاصطناعي يفعل ذلك، إذ يتم استخدامه في جميع أنحاء شرق إنجلترا لتحديث التعليم وجعله تجربة شخصية لكل تلميذ. فالهدف هو ضمان عدم تخلف أي طفل عن الركب وجعل التعلم شيقا وجذابا، ولكن كيف يمكن للمعلمين ضمان عدم إساءة استخدام التكنولوجيا؟

في مبنى خارجي في ويست سوفوك كوليدج في باري سانت إدموندز، يقع مختبر الواقع الافتراضي XR.

تستخدم هذه الكبسولة ذات التصميم الحداثي المستقبلي، والتي تبلغ تكلفتها مليوني جنيه استرليني، والتي تم بناؤها باستخدام تمويل حكومي، الذكاء الاصطناعي لإنشاء عوالم افتراضية ثلاثية الأبعاد يمكن للطلاب الوصول إليها من خلال سماعات الرأس أو الأجهزة اللوحية، مما يغمرهم في المواد التي يدرسونها. كما أنه يحول المنهج الدراسي لما يشبه اللعبة لإشراك الطلاب.

هذه الكبسولة الخاصة بالتعلم الافتراضي هي محل فخر نيكوس سافاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة التعليم الشرقية التي تدير عدة مدارس في المنطقة.

وقال سافاس: "نحن نقوم بالتدريس بطريقة قديمة لا تناسب إلا الأقلية. نحن بحاجة إلى الخروج من العصور الفيكتورية. لماذا لا يكون التعلم ممتعًا؟"

BBC يعتقد نيكوس سافاس أن الذكاء الاصطناعي يمكنه إبقاء الطلاب منخرطين في التعليم لفترة أطول

يعتقد سافاس أن معظم الناس يتعلمون بشكل أفضل من خلال التجربة.

"لقد اختبرنا ذلك مع أطفال المدارس الابتدائية. لقد تم تعليمهم بشكل تقليدي عن مصر القديمة ثم طلب منهم الكتابة عنها.

"بعد ذلك، تم إعطاؤهم سماعة رأس سمحت لهم بالسير عبر الأهرامات في عالم افتراضي. كان يجب أن تسمع صرخاتهم من الفرح.

"عندما كتبوا عن مصر للمرة الثانية، كان الفرق لا يصدق."

يتم استخدام التكنولوجيا في العديد من المواد الدراسية، على سبيل المثال، يمكن لطلاب الهندسة الاجتماع في غرفة افتراضية والعمل معًا لبناء محرك طائرة.

ويقول توم لويد، الذي يدير المختبر: "إن ذلك يمنحهم الثقة والخبرة قبل العمل مع الأجزاء الحقيقية، والتي تعتبر باهظة الثمن وقد يكون من الصعب الوصول إليها".

ولكن هل هناك خطر من أن يتم تحفيز الطلاب، الذين يعيشون بالفعل في مجتمع يعتمد على الشاشة، على الإغراق في العالم الافتراضي؟ ويعتقد سافاس أنه إذا استخدمت تكنولوجيا التعلم بشكل صحيح، فإن الإجابة هي "لا".

BBC يقول توم لويد إن الطلاب يكتسبون الثقة والخبرة من خلال الواقع الافتراضي

ويقول: "نحن نضمن وجود توازن بين التعلم في الفصول الدراسية، والتعلم في الهواء الطلق والافتراضي، وهذا يحمي الصحة العقلية".

عدد قليل من الأماكن في البلاد لديها مرافق تعلم افتراضي مثل هذه، ويأمل سافاس أن تسمح التجارب التي يجريها للآخرين بمتابعتها.

ولكن ليس من الضروري أن يكون الذكاء الاصطناعي مكلفًا إلى هذا الحد حتى يحقق الفوائد.

BBC يستخدم التلاميذ الذكاء الاصطناعي لجعل التعليم تجربة أكثر مواءمة لشخصياتهم

تستخدم مجموعة بيدفورد كوليدج غروب Bedford College Group الذكاء الاصطناعي عبر مواقعها في بيدفوردشير ونورثامبتونشاير لمساعدة الطلاب GCSE في الرياضيات واللغة الإنجليزية.

ويعملون على أجهزة الكمبيوتر من خلال سلسلة من البرامج التعليمية التي يحددها المعلم. ويقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل كيفية إجابتهم على الأسئلة، وتحديد المجالات التي يواجهون صعوبة فيها، وشخصنة تجربة التعلم من خلال منحهم المزيد من التدريب.

BBC يستخدم المعلمان سارة برايس وريتشارد روتشستر الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطلاب على تحسين نقاط ضعفهم

وتقول سارة برايس إن المعلمين، مثلها، ما زالوا "محوريين في العملية ولكن لا يتعين على الطلاب الانتظار حتى أصحح عملهم، فهم يعرفون على الفور ما إذا كانوا على المسار الصحيح ويمكنهم العمل بالسرعة التي تناسبهم".

بالنسبة لمعلم اللغة الإنجليزية ريتشارد روتشستر، فهو يوفر "فهمًا فوريًا لا يقدر بثمن لنقاط القوة والضعف لدى الطلاب الجدد"، لذلك لا يضيع أي وقت.

BBC تقول ألكسندرا بالوغ، إن الذكاء الاصطناعي ساعدها في تعلم قواعد النحو وتحقيق درجات أعلى

وتقول الطالبة ألكسندرا بالوغ، 18 عاماً: "أنا أحب ذلك، في البداية كانت قواعد النحو لدي سيئة للغاية، ولكن الآن لدي ثقة في الفصل وفي واجباتي، لقد جعلني ذلك أدرك ما أقدر عليه."

ويشيد ماهيدور شودري، 18 عامًا، بالبرنامج أيضًا. يقول: "أنا أستخدمه للتدرب على الفائدة المركبة. إنه أمر جيد لأنه يمكنك الاستمرار في تجربته حتى تستوعب الأمر".

BBC يقول ماهيدور شودري، 18 عامًا، إن الذكاء الاصطناعي يساعده على فهم أسئلة الواجب المنزلي عندما لا يكون المعلم موجودًا

يُستخدم برنامج الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في أداء الواجبات المنزلية، وتقول نينا شارب، نائبة المدير، إنه يحقق النتائج.

وقالت: "كانت درجات الطلاب الذين استخدموا Century Tech أعلى بنسبة 5% في الرياضيات وأعلى بنسبة 10% في اللغة الإنجليزية".

BBC تقول نينا شارب، نائبة مدير كلية بيدفورد، إن الذكاء الاصطناعي يساعد طلابها على تحقيق درجات أفضل

وعلى نحو متزايد، يستخدم الموظفون أيضًا الذكاء الاصطناعي للوضع خطط الدروس.

وقال بن لويس، مدير دورة الرياضات الإلكترونية في ويست سوفوك كوليدج، إن معظم المعلمين يخططون للدروس في أوقاتهم الخاصة.

ويقول: "قد يستغرق الأمر ساعات ويزيد من عبء العمل الثقيل بالفعل. يمكن لبرامج الذكاء الاصطناعي تخطيط الدرس في دقائق".

"علينا أن نتحقق من الأمر ونعدله، لكن هذا يستغرق وقتًا أقل بكثير من التخطيط من الصفر."

BBC يقول بن لويس، مدير دورة الرياضات الإلكترونية، إنه يجب تعليم الطلاب كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول كأداة بحث

لكن المعلمين يفهمون أنه يمكن إساءة استخدام هذه التكنولوجيا، حيث يطلب بعض الطلاب من الذكاء الاصطناعي كتابة مقالات كاملة.

وقال لويس: "يجب تعليم الطلاب كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول". "أقول لهم: استخدموه، كما تستخدموني." "اطرح عليه أسئلة للبحث، ولكن لا تتوقع منه أن يقوم بالعمل نيابةً عنك.""

وتقوم المدرسة بإنشاء مجلس للذكاء الاصطناعي، والذي سيقوم بمراجعة عمل أي شخص يعتقد أنه استفاد بشكل زائد عن الحاجة من التكنولوجيا.

سيتعين على الطلاب تقديم ما يقنع المعلمين بفهمهم للمواد الدراسية، وفي جميع أنحاء المنطقة، يشعر المعلمون أن هذه العملية ستصبح أكثر شيوعًا.

يتقبل المعلمون أن الذكاء الاصطناعي سيبقى، ويكمن التحدي في كيفية تسخير إمكاناته مع تجنب مخاطره.

لا تزال وزارة التعليم تحقق في كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي للتعلم والتدريس من أجل تطوير سياسة مستقبلية.

وقالت وزيرة التعليم جيليان كيغان: "من المهم أن نتوصل إلى نهجنا الصحيح في التعامل مع الأمر.

"ومن المشجع أن العديد من المتخصصين في التعليم يرون بالفعل الفوائد الملموسة للذكاء الاصطناعي مع البقاء في حالة تأهب لمخاطره."