إيلاف من الرباط:يصل طاقم تصوير مسلسل "الرحلة 103"،اليوم الاثنين،إلى مدينة الصويرة المغربية، حيث سيتم تصوير غالبية مشاهد هذا المسلسل، وذلك تحت إدارة شركة "دين فيلمز"، التي تتمتع، بحسب بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، بخبرة واسعة في إنتاج الأعمال الأجنبية في المغرب، بما في ذلك "حرب تشارلي ويلسون" و"المصارع – 2".

ويحكي هذا المسلسل قصة رحلة الخطوط الجوية "بان أمريكان"، رقم 103، التي انتهت بشكل مأساوي، أسفر عن مقتل أكثر من 270 شخصًا في مدينة "لوكربي" الاسكتلندية، عام 1988.

ويلعب دور البطولة في هذا المسلسل النجم العالمي كولين فيرث، الحائز على جائزة الأوسكار، وهو من إخراج مايكل كيلور وإنتاج شبكة "إن بي سي يونيفرسال".

يشار إلى أن المغرب كان ولا يزال وجهة مفضلة لصانعي الأفلام في هوليوود، وذلك بفضل تنوع المناظر الطبيعية الرائعة والظروف الملائمة للتصوير التي توفرها سلطات البلاد.

وأشار البيان إلى أنه بدعم من الملك محمد السادس، وتسهيل الإجراءات من طرف السلطات المحلية والكفاءة العالية للفرق الفنية المغربية، أصبحت المملكة الوجهة الرائدة في العالم العربي، في مواجهة منافسة وحوافز قوية من دول عربية اخرى .