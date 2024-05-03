بتنا نسمع كثيراً أن اللغة العربية الفصيحة لم تعد لغة إعلامية، ومن هنا صارت قنوات ومنصات كثيرة تتخلى عنها باعتبارها وسيلة التواصل لتحل معها عاميات البلدان العربية، ولا شك أن لهذا أسباباً عديدة، ربما يكون من أهمها أن عدم التمكن من صياغة خطاب إعلامي عائد لضعف في التأهيل اللغوي، الذي يتطلب امتلاك اللغة الفصيحة من جهد وبحث وتقص، فتكون ترك الفصيحة بذريعة عدم تواصليتها ذريعة للتخلي عنها في الخطاب الإعلامي، وفي هذا السياق ثمة خطاب لغوي يسترعي الانتباه والاهتمام والدراسة، هو الخطاب الرياضي، وتحديداً التعليق الرياضي المرتبط بكرة القدم، فلا شك أن هذه الرياضة تعد الرياضة الأولى في العالم من حيث المتابعة والممارسة والتأثير، ولو تأملنا هذه النمط من الخطاب السائد في القنوات الفضائية المختصة، والأكثر متابعة، فسنجد أن التعليق على المباراة بصوت المعلق الرياضي الغائب صورة الحاضر صوتاً هو من أدوات المتعة الرئيسية والضرورية لتحقيق المتعة السمعية مترافقة مع المتعة البصرية، ولو دققنا في هذه اللغة التي يقدمها المعلقون الناجحون في هذا الخطاب فسنجد أنها تحقق استحساناً ونجاحاً كبيراً إلى درجة باتت السمات الصوتية لبعض المعلقين تشكل ميزة لهم ومدرسة يقلدها الكثير من عشاق هذا الفن أو الراغبون في الالتحاق بهذه المهنة.

والسؤال الجوهري الذي يطرح في هذا السياق، ما دامت اللغة الفصيحة هي اللغة السائدة والمسيطرة في هذا الخطاب، فما السر في نجاحها في هذا النوع من الخطاب؟ ولماذا لا تكون هي أداة التواصل في الأنماط الأخرى من الخطاب؟

لا شك أن الإجابة هنا ستتعلق ببنية الخطاب ذاته، وباستراتيجيات بنائه من ناحية، وبصائغ الخطاب وما يمتلك من مهارات تجعل من خطابه خطاباً مؤثراً في المتلقين / جمهور اللعبة، بل يجعلنهم يقلدون هذا النمط من حيث الصوت وطرق الصياغة اللغوية.

فيما يتعلق ببناء الخطاب، هنا نشير إلى أنه من المؤكد أن هذا الخطاب نفسه على درجات متفاوتة، ولكن لو تأملنا في التجارب التي حققت نجاحاً في صياغة هذا الخطاب، ويميل جمهور المتلقين والمتابعين لاستماع تعليقهم على المباريات دون غيرهم، لوجدنا أن هذا الخطاب يتمتع بسمات تمنحه سمات النجاح، لعل من أبرزها اعتماده لغة التشويق، والحماسة، الممزوجة بالطرافة والنكتة والخبر الرياضي و التاريخي، أي تقديم المعلومات المتنوعة التي لا تكتفي بوصف وقائع المباراة كما تظهر على الشاشة، فيكتمل الجمال البصري مع الجمال السمعي، الذي سيزداد جمالاً كلما امتلك المعلّق الرياضي خامة صوتية مميزة تمنح صورته الصوتية بصمة خاصة.

وإذا انتقلنا إلى المعلّق نفسه، فسنجد أنه يمتلك سمات خاصة تتكامل في تشكيل شخصيته المميزة، وفي مقدمتها الإمكانيات الصوتية وحسن الإلقاء والنطق السليم لمخارج الحروف، وهي السمات الأولية التي لا تكفي وحدها لصناعة خطاب مؤثّر يحقق النجاح مع المتلقين، بل لا بد من الإعداد اللازم لهذا النمط من التعليق من خلال إعداد المعلومات التاريخية عن الفريقين على سبيل المثال، وتاريخ اللعبة، والسجلات الشخصية للاعبين وللحكام، يضاف إلى ذلك التمتع بثقافة رياضية وأدبية تخدم هذا الخطاب، وربما توضح كل تلك الأدوات وغيرها السر الكامن وراء نجاح هذا النمط من الخطاب المصاغ بلغة فصيحة معاصرة ووراء تحقيقه النجاح والتواصلية العالية، وهذا ما يجعل من دراستنا لسر هذا النجاح عبر تحليل أنماطه المميزة تحليلاً علمياً، عنصراً مساعداً في الإجابة عن سؤال مهم يطرح بقوة حالياً، ومفاده: لماذا بتنا نشهد اختفاءً لمثل هذه اللغة العربية الفصيحة والمعاصرة من الخطابات الأخرى المؤثرة والمتابعة من قبل الناس، كالخطاب الفني على سبيل المثال؟، ولماذا لا تستثمر أدوات الخطاب اللغوي الرياضي وأسرار نجاحه في أنماط أخرى من الخطاب الإعلامي؟ فهل تسترعي هذه الفكرة الاهتمام أو المناقشة التي تستحق؟.