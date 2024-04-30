إيلاف من بيروت: تعمل لايف ستايلز ستوديوز على دعم المواهب الغنائية وتقديمها للجمهور العربي دون النظر الى هوية ومكانة الفنان طالما وأن الموهبة هي الأساس، وقدمت لايف ستايلز ستوديوز نماذج انتاجية مختلفة ومنوعة. ومن النماذج المميزة التعاون القادم الذي يجمع الشركة والممثلة المصرية رانيا يوسف، حيث تُقدمها لايف ستايلز ستوديوز الى عالم الغناء بعد نجاحاتها في عالم التمثيل.

قبل رانيا يوسف تعاونت لايف ستايلز ستوديوز مع الممثلة المصرية أيتن عامر، وقدمتها الى عالم الغناء قبل أكثر من عامين بأغنية "بالناقص" التي حققت ملايين المشاهدات على اليوتيوب، وكانت أولى تجارب أيتن الغنائية حيث دخلت بعدها عالم المنافسة بأكثر من أغنية وحفل غنائي.

جرت العادة أن يدخل المغني مجال التمثيل وليس العكس، الّا أن رؤية لايف ستايلز ستوديوز كانت مختلفة، وقدمت ممثلتين من الطراز الرفيع الى مجال الغناء بمعادلة فنية مختلفة قد تفتح الباب أمام ممثلين آخرين لإحتراف الغناء.

ومن المُقرر تصوير أولى أغنيات رانيا يوسف على طريقة الفيديو كليب مع المخرجة المصرية بتول عرفة.