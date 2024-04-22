بيروت: إنطلق البرنامج الإذاعي "عمر جديد" الذي تُقدّمه الاعلامية اللبنانية المتألقة نسرين ظواهرة يوم الخميس الفائت عبر أثير إذاعة "أغاني أغاني" على الموجة 87.9 FM في أولى حلقاته، حيث استضافت ظواهرة الممثل السوري معتصم النهار الذي تحدث بشفافية لأول مرة عن العديد من الجوانب في حياته الفنية والشخصية على حد سواء.

وفي تفاصيل الحلقة، كشف النّهار عن معاناته خلال فترة طلاقه قبل أن يعود لزوجته ووالدة ابنته السيدة لين برنجكجي مشيراً إلى أنّها من أصعب مراحل حياته قائلاً:"مررتُ بفترة صعبة كثيراً وقاسية على الثلاث أطراف بيني وبين شريكتي وابنتنا". ونوّه بأنّ الطلاق كان أمراً محتّماً إلّا أنّ ابنتهما ساندرا مهّدت لهما طريق العودة وهيّأت لهما الظروف الإيجابية. وأشار إلى أنّ ممارسة الرياضة ساعدته في مواجهة حزنه خلال فترة الإنفصال، أيضاً كان يهرب من الألم النفسي من خلال النوم. لكن راهناً بات يلمس النضج الذي وصل إليه بعد هذه التجربة الشخصية الأليمة وكأنه اليوم يعيش عمراً جديداً مع زوجته.

وعن علاقاته الإجتماعية، أشار معتصم إلى أنّه يداوي نفسه بنفسه بعيداً عن الصداقات. وعن الوطن، عبّر ضيف الحلقة عن "الغصّة" التي يشعر بها بعيداً عن وطنه الأم سوريا حيث وصفها بالصفعة قائلاً:"فاجأتني الحياة حينما وقعت الحرب في سوريا"، أضاف بالقول أنّه شعر بعدم الأمان وفقدان الثقة والأمل لحظة إبتعاده عن وطنه وهذا ما يشبه حال الكثير من البلدان خلال الفترة الحالية.

وبالنسبة لاعتباره ممثلًا وسيمًا، فصرّح معتصم بأنّ هذه هبة من الله وهو سعيد بذلك وإنتقاد البعض له في هذا الخصوص لا يستفزه لأنّه متصالح مع نفسه دون أن يؤثر بشكل سلبي على أعماله الدرامية. ولا ينزعج من النقد ويهتم بالنصائح البنّاءة كي يُطوّر من نفسه بذكاء، كما أنّه لا يرد على إنتقادات البعض وذكر نصيحة الممثل السوري باسل خياط له بعدم الرد على هؤلاء الأشخاص خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي كنوع من حماية الذات للفنان.

كما سألت نسرين ضيفها عن نجوم الدراما الذين تعاون معهم، فأشاد بكل من النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم والنجم السوري قصي خولي ومدى نجاح تجربتهما معاً في مسلسل "خمسة ونص"، إلى جانب تعاونه مع النجمة اللبنانية فاليري أبو شقرا، وخص بالذكر الممثل السوري باسم ياخور لتمنّيه خوض تجربة درامية تجمعهما.

أما عن مسلسل "لعبة حب" التي يُقدّم فيه معتصم النهار دور البطولة وهو النسخة المعرّبة من المسلسل التركي "حب للإيجار" ويُعرض راهناً محققاً نجاحاً ملموساً، فقال معتصم أنّه يتلقى العديد من العروض للأعمال المُعرّبة وأحبّ تقديم هذا العمل تحديداً لأنّه من نوع الرومنسي - لايت كوميدي رغم أنه غير راضياً على أول عشرين حلقة من العمل، وذلك بعدما نجح في مسلسل "صالون زهرة" الذي يُعتبر من نفس التيمة الدرامية، كما يستعد لتقديم مسلسل جديد يحمل اسم "مش مهم الإسم" بنفحة كوميدية مع الممثلة أندريا طايع، تأليف كلوديا مرشليان، إخراج ليال راجحة ومن إنتاج شركة الصبّاح إخوان.



فضلاً عن كشفه تفاصيل أخرى خلال سياق الحلقة التي باتت متوفّرة مقاطع منها عبر القناة الرسمية لأغاني أغاني على يوتيوب.



في سياق متصل، نشير إلى أنّ برنامج "عمر جديد" سيُبث بشكل أسبوعي كل خميس عند الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لبيروت على أن تعاد حلقاته أيام الإثنين الساعة الثانية بعد الظهر. ومن المُقرر أن تستضيف الإعلامية نسرين ظواهرة في كل حلقة ضيفًا من النجوم والمشاهير من مختلف المجالات ضمن حوار شفّاف وصريح على مدار ساعة من الوقت حول نقطة تحوّل شكّلت نقلة نوعيّة في حياته إذ يُقدّم "عمر جديد" فكرة جديدة للجمهور العربي، حيث أنّ نسرين دائماً ما تكون خلّاقة في أفكار برامجها.