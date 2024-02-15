إيلاف من القاهرة: أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، خلال مؤتمر صحفي عن الأفلام المصرية والعربية التي سيتم دعمها من خلال صندوق "Big Time"، الذي أطلقته هيئة الترفية بالتعاون مع عدد من الشركات الخاصة.

ويتضمن المشروع إنتاج فيلم سينمائي جديد بعنوان "شغل كايرو"، يجمع نانسي عجرم في أولى تجاربها التمثيلية مع النجم كريم عبد العزيز، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج محمد شاكر.

وتضم الأفلام الجديدة التي تم الإعلان عن بدء العمل عليها، ضمن أعمال صندوق "بيج تايم"، فيلماً آخر لكريم عبدالعزيز هو "الفيل الأزرق 3" من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

وكشف آل الشيخ عن تصوير مسلسل جديد بمنطقة "البوليفارد" السعودية، بميزانية تقارب 35 مليون دولار، يتألف من 8 حلقات.

وتدور قصة المسلسل حول ظهور "زومبي" ينتشر في منطقة البوليفارد ويتناول كيفية تعامل الشباب السعودي مع الأمر، علماً أن المسلسل سيشرف على إخراجه أكثر من مخرج من بينهم مخرجين عالميين.