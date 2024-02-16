القاهرة: أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عن إنشاء صندوقBig Time الاستثماري، حيث سيخصص الصندوق لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام، التي يشارك فيها كبار نجوم الفن في الوطن العربي. وأوضح آل الشيخ أن الهيئة العامة للترفيه (GEA) ستساهم في الصندوق كراعي رئيسي، ووزارة الثقافة كراعي مشارك، إلى جانب مجموعة من الشركات المتخصصة في المجال، وهي: شركة صلة استوديو، شركة الوسائل SMC، شركة العالمية، شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، شركة بنش مارك، وشركة بيسكوير للإنتاج الفني، مبيناً أن الصندوق يهدف في مرحلته الأولى إلى الاستثمار في أهم الأفلام السعودية والخليجية والعربية.

ويأتي هذا الإعلان خلال زيارة المستشار تركي آل الشيخ إلى جمهورية مصر العربية، التي يعقد خلالها مجموعة من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص، بهدف دعم الحركة الترفيهية والفنية بين البلدين الشقيقين.